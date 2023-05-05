https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html

"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского

"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023

"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского

Неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты, заявил украинский... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:08

2023-05-05T16:08

2023-05-05T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

валерий залужный

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866093773_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_03333cd5ff7be5ecd1a8ef4fd3111798.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Власть подогнала правила игры под себя. <…> Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков", — поделился своим мнением спикер.По словам генерала, солдаты уже устали от боевых действий, при этом вместо поддержки и мотивации они только слышат в регулярных обращениях украинского лидера общие фразы. Он также добавил, что государство не может даже обеспечить все потребности фронта в полном объеме."Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. <…> Они молчат, но все же терпение заканчивается", — отметил он.Кривонос обратил внимание на то, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о существующих разногласиях, так как будучи кадровым военным он во всем привык соблюдать дисциплину. Однако в случае ухудшения ситуации нельзя исключать того, что он может вмешаться, подытожил он.

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, валерий залужный, вооруженные силы украины