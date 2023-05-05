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"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского
"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского - РИА Новости, 05.05.2023
"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского
Неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты, заявил украинский... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:08
2023-05-05T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сергей кривонос
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Власть подогнала правила игры под себя. &lt;…&gt; Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков", — поделился своим мнением спикер.По словам генерала, солдаты уже устали от боевых действий, при этом вместо поддержки и мотивации они только слышат в регулярных обращениях украинского лидера общие фразы. Он также добавил, что государство не может даже обеспечить все потребности фронта в полном объеме."Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. &lt;…&gt; Они молчат, но все же терпение заканчивается", — отметил он.Кривонос обратил внимание на то, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о существующих разногласиях, так как будучи кадровым военным он во всем привык соблюдать дисциплину. Однако в случае ухудшения ситуации нельзя исключать того, что он может вмешаться, подытожил он.
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского

Генерал-майор Кривонос: среди военных растет недовольство действиями Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
"Власть подогнала правила игры под себя. <…> Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков", — поделился своим мнением спикер.
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По словам генерала, солдаты уже устали от боевых действий, при этом вместо поддержки и мотивации они только слышат в регулярных обращениях украинского лидера общие фразы. Он также добавил, что государство не может даже обеспечить все потребности фронта в полном объеме.
"Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. <…> Они молчат, но все же терпение заканчивается", — отметил он.
Кривонос обратил внимание на то, что главком украинских войск Валерий Залужный не говорит о существующих разногласиях, так как будучи кадровым военным он во всем привык соблюдать дисциплину. Однако в случае ухудшения ситуации нельзя исключать того, что он может вмешаться, подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей КривоносВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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