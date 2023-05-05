Рейтинг@Mail.ru
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vozrast-1870082248.html
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста - РИА Новости, 05.05.2023
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста
Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:13
2023-05-05T23:13
в мире
киев
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_de45b8cb2308883b8be612d226e0b131.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. Как объясняли ранее в минобороны Украины, во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. При его действии, складывает ситуация, когда значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации. "Одобрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Теперь депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть принятие законопроекта.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e236526157a479900e2f103799a8435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста

На Украине одобрили проект закона о снижении предельного призывного возраста до 25 лет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. Как объясняли ранее в минобороны Украины, во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. При его действии, складывает ситуация, когда значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.
"Одобрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", - написал Мельничук в своем телеграм-канале.
Теперь депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть принятие законопроекта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
3 апреля, 08:00
 
В миреКиевУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала