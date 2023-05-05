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На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста - РИА Новости, 05.05.2023
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста
Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:13
2023-05-05T23:13
2023-05-05T23:13
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. Как объясняли ранее в минобороны Украины, во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. При его действии, складывает ситуация, когда значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации. "Одобрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", - написал Мельничук в своем телеграм-канале. Теперь депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть принятие законопроекта.
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в мире, киев, украина, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине одобрили законопроект о снижении предельного призывного возраста
На Украине одобрили проект закона о снижении предельного призывного возраста до 25 лет
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, что позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале
.
Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. Как объясняли ранее в минобороны Украины, во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. При его действии, складывает ситуация, когда значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.
"Одобрен проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Законопроектом предусмотрено внесение изменений, направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", - написал Мельничук в своем телеграм-канале.
Теперь депутатам Верховной рады предстоит рассмотреть принятие законопроекта.
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