https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде - РИА Новости, 05.05.2023
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869853451_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_10c8d90946ec36830b3b55622a8dc112.jpg
ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Пятого мая в Краснооктябрьском районе на улице Таращанцев, 1А начал функционировать Волгоградский областной центр поддержки участников СВО и членов их семей - площадку, которая призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи нашим бойцам и их близким, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что благодаря координации с различными ведомствами центр сможет упростить оказание социальной помощи участникам спецоперации. Здесь будут помогать в поиске работы, получении дополнительного образования, окажут юридическую и при необходимости психологическую помощь. По информации администрации, за каждой семьей закрепят куратора. Отмечается, что Бочаров во время беседы с сотрудниками центра сообщил, что в течение трех лет в регионе будет создан многопрофильный центр для бойцов спецоперации, где они смогут проходить и медицинскую реабилитацию. "Сейчас мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.
https://ria.ru/20230412/volgograd-1864796909.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869853451_94:0:894:600_1920x0_80_0_0_ff55effa1c13f811940b50f7da2e3cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочаров, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоград
ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Пятого мая в Краснооктябрьском районе на улице Таращанцев, 1А начал функционировать Волгоградский областной центр поддержки участников СВО и членов их семей - площадку, которая призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи нашим бойцам и их близким, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров
", - говорится в сообщении администрации.
Волгоградский губернатор поручил увеличить ВРП до 2,5 триллиона рублей
Отмечается, что благодаря координации с различными ведомствами центр сможет упростить оказание социальной помощи участникам спецоперации. Здесь будут помогать в поиске работы, получении дополнительного образования, окажут юридическую и при необходимости психологическую помощь. По информации администрации, за каждой семьей закрепят куратора.
Отмечается, что Бочаров во время беседы с сотрудниками центра сообщил, что в течение трех лет в регионе будет создан многопрофильный центр для бойцов спецоперации, где они смогут проходить и медицинскую реабилитацию.
"Сейчас мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.