https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html

Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде

Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде - РИА Новости, 05.05.2023

Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:25

волгоградская область

андрей бочаров

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Пятого мая в Краснооктябрьском районе на улице Таращанцев, 1А начал функционировать Волгоградский областной центр поддержки участников СВО и членов их семей - площадку, которая призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи нашим бойцам и их близким, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что благодаря координации с различными ведомствами центр сможет упростить оказание социальной помощи участникам спецоперации. Здесь будут помогать в поиске работы, получении дополнительного образования, окажут юридическую и при необходимости психологическую помощь. По информации администрации, за каждой семьей закрепят куратора. Отмечается, что Бочаров во время беседы с сотрудниками центра сообщил, что в течение трех лет в регионе будет создан многопрофильный центр для бойцов спецоперации, где они смогут проходить и медицинскую реабилитацию. "Сейчас мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.

https://ria.ru/20230412/volgograd-1864796909.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочаров, волгоград