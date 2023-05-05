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Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде - РИА Новости, 05.05.2023
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Волгоградская область
 
11:25 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде - РИА Новости, 05.05.2023
Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. "Пятого мая в Краснооктябрьском районе на улице Таращанцев, 1А начал функционировать Волгоградский областной центр поддержки участников СВО и членов их семей - площадку, которая призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи нашим бойцам и их близким, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что благодаря координации с различными ведомствами центр сможет упростить оказание социальной помощи участникам спецоперации. Здесь будут помогать в поиске работы, получении дополнительного образования, окажут юридическую и при необходимости психологическую помощь. По информации администрации, за каждой семьей закрепят куратора. Отмечается, что Бочаров во время беседы с сотрудниками центра сообщил, что в течение трех лет в регионе будет создан многопрофильный центр для бойцов спецоперации, где они смогут проходить и медицинскую реабилитацию. "Сейчас мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.
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андрей бочаров, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоград

Центр поддержки участников спецоперации открылся в Волгограде

© Фото предоставлено администрацией Волгоградской областиЕдиный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде
© Фото предоставлено администрацией Волгоградской области
Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 5 мая - РИА Новости. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей заработал в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Пятого мая в Краснооктябрьском районе на улице Таращанцев, 1А начал функционировать Волгоградский областной центр поддержки участников СВО и членов их семей - площадку, которая призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи нашим бойцам и их близким, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении администрации.
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Отмечается, что благодаря координации с различными ведомствами центр сможет упростить оказание социальной помощи участникам спецоперации. Здесь будут помогать в поиске работы, получении дополнительного образования, окажут юридическую и при необходимости психологическую помощь. По информации администрации, за каждой семьей закрепят куратора.
Отмечается, что Бочаров во время беседы с сотрудниками центра сообщил, что в течение трех лет в регионе будет создан многопрофильный центр для бойцов спецоперации, где они смогут проходить и медицинскую реабилитацию.
"Сейчас мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Ранее сообщалось, что в регионе действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоград
 
 
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