https://ria.ru/20230505/vks-1869811900.html

ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области - РИА Новости, 05.05.2023

ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области

Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:03

2023-05-05T05:03

2023-05-05T08:58

специальная военная операция на украине

черниговская область

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка", — сказал он.Кроме того, на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).По данным российского МИД на конец прошлого года, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, хотя во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869319200.html

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