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ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области - РИА Новости, 05.05.2023
ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:03
2023-05-05T05:03
2023-05-05T08:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка", — сказал он.Кроме того, на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).По данным российского МИД на конец прошлого года, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, хотя во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869319200.html
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черниговская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, В мире
ВКС нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка", — сказал он.
Кроме того, на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).
По данным российского МИД на конец прошлого года, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США
, Канады, Румынии и Великобритании
, хотя во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет