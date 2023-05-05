https://ria.ru/20230505/viktorina-1870002411.html
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы - РИА Новости, 05.05.2023
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы
Историческая викторина "Этих дней не смолкнет слава", посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:41
2023-05-05T17:41
2023-05-05T18:18
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СУХУМ, 5 мая - РИА Новости. Историческая викторина "Этих дней не смолкнет слава", посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает пресс-служба московского культурно-делового центра. В викторине приняли участие восемь команд школьников из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов, а также из Сухума. "Главной целью нашей сегодняшней исторической викторины является не только расширение знаний среди учащихся по истории Великой Отечественной войны, но и сохранение исторической памяти", - сказала начальник сектора по проведению мероприятий Филиала ГАУ "Московский Дом соотечественника" – "Дом Москвы в Сухум" Мария Соя, открывая мероприятие. В состав жюри вошли известные историки из Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулия. В ходе интеллектуальных состязаний школьники продемонстрировали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны. Вопросы викторины были разделены на три блока – причины войны, война и ее последствия, уточнили в Доме Москвы. По итогам викторины первое место заняла команда Сухума, второе – Гудауты, третье – Ткуарчала. Победителям вручили грамоты и призы. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html
https://ria.ru/20230505/aktsiya-1869865785.html
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сухум, москва, галский район, абхазия, день победы, в мире, россия
Сухум, Москва, Галский район, Абхазия, День Победы, В мире, Россия
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы
Историческая викторина ко Дню Победы прошла в Доме Москвы в Сухуме