Рейтинг@Mail.ru
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 05.05.2023 (обновлено: 18:18 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/viktorina-1870002411.html
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы - РИА Новости, 05.05.2023
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы
Историческая викторина "Этих дней не смолкнет слава", посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:41
2023-05-05T18:18
сухум
москва
галский район
абхазия
день победы
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560744_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1d2a00059ca408a17ae87e74587a2e72.jpg
СУХУМ, 5 мая - РИА Новости. Историческая викторина "Этих дней не смолкнет слава", посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает пресс-служба московского культурно-делового центра. В викторине приняли участие восемь команд школьников из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов, а также из Сухума. "Главной целью нашей сегодняшней исторической викторины является не только расширение знаний среди учащихся по истории Великой Отечественной войны, но и сохранение исторической памяти", - сказала начальник сектора по проведению мероприятий Филиала ГАУ "Московский Дом соотечественника" – "Дом Москвы в Сухум" Мария Соя, открывая мероприятие. В состав жюри вошли известные историки из Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулия. В ходе интеллектуальных состязаний школьники продемонстрировали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны. Вопросы викторины были разделены на три блока – причины войны, война и ее последствия, уточнили в Доме Москвы. По итогам викторины первое место заняла команда Сухума, второе – Гудауты, третье – Ткуарчала. Победителям вручили грамоты и призы. Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html
https://ria.ru/20230505/aktsiya-1869865785.html
сухум
москва
галский район
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786560744_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_afd8097aa281f9b81a2759d8f3aa12aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сухум, москва, галский район, абхазия, день победы, в мире, россия
Сухум, Москва, Галский район, Абхазия, День Победы, В мире, Россия
В Сухуме провели историческую викторину ко Дню Победы

Историческая викторина ко Дню Победы прошла в Доме Москвы в Сухуме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина с велосипедом у плаката в честь Дня Победы
Женщина с велосипедом у плаката в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина с велосипедом у плаката в честь Дня Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 мая - РИА Новости. Историческая викторина "Этих дней не смолкнет слава", посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Доме Москвы в Сухуме, сообщает пресс-служба московского культурно-делового центра.
В викторине приняли участие восемь команд школьников из Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов, а также из Сухума.
Александр Ванюшкин и группа Наши - Это мы. Кадр видео
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы
Вчера, 16:01
"Главной целью нашей сегодняшней исторической викторины является не только расширение знаний среди учащихся по истории Великой Отечественной войны, но и сохранение исторической памяти", - сказала начальник сектора по проведению мероприятий Филиала ГАУ "Московский Дом соотечественника" – "Дом Москвы в Сухум" Мария Соя, открывая мероприятие.
В состав жюри вошли известные историки из Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулия. В ходе интеллектуальных состязаний школьники продемонстрировали глубокие знания по истории Великой Отечественной войны. Вопросы викторины были разделены на три блока – причины войны, война и ее последствия, уточнили в Доме Москвы.
По итогам викторины первое место заняла команда Сухума, второе – Гудауты, третье – Ткуарчала. Победителям вручили грамоты и призы.
Мероприятие было организовано при финансовой поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ "Московский Дом соотечественника" - "Дом Москвы в Сухуме".
Военнослужащий на церемонии взятия частицы Вечного огня, зажженного на мемориале Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, где стартует всероссийский автопробег в рамках патриотической акции Огонь памяти - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Огонь памяти": акция в честь героев Великой Отечественной войны
Вчера, 13:07
 
СухумМоскваГалский районАбхазияДень ПобедыВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала