https://ria.ru/20230505/veterany-1869909042.html

В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля

В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля - РИА Новости, 05.05.2023

В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля

Живущим в Приднестровье ветеранам Великой Отечественной войны вручили письма с поздравлениями из Кремля ко Дню Победы, сообщила РИА Новости глава местного Союза РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:23

2023-05-05T13:23

2023-05-05T13:23

в мире

молдавия

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

день победы

приднестровская молдавская республика

великая отечественная война (1941-1945)

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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Живущим в Приднестровье ветеранам Великой Отечественной войны вручили письма с поздравлениями из Кремля ко Дню Победы, сообщила РИА Новости глава местного Союза русских общин Виорика Кохтарева. Она также отметила, что акция проводится совместно с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы, приднестровская молдавская республика, великая отечественная война (1941-1945)