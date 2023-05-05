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В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля - РИА Новости, 05.05.2023
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13:23 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/veterany-1869909042.html
В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля
В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля - РИА Новости, 05.05.2023
В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля
Живущим в Приднестровье ветеранам Великой Отечественной войны вручили письма с поздравлениями из Кремля ко Дню Победы, сообщила РИА Новости глава местного Союза РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:23
2023-05-05T13:23
в мире
молдавия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
день победы
приднестровская молдавская республика
великая отечественная война (1941-1945)
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Живущим в Приднестровье ветеранам Великой Отечественной войны вручили письма с поздравлениями из Кремля ко Дню Победы, сообщила РИА Новости глава местного Союза русских общин Виорика Кохтарева. Она также отметила, что акция проводится совместно с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), день победы, приднестровская молдавская республика, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), День Победы, Приднестровская Молдавская Республика, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Приднестровье ветеранам войны вручили письма с поздравлениями из Кремля

Ветеранам Великой Отечественной в Приднестровье вручили письма с поздравлениями из Кремля

© РИА Новости / Сергей ПятаковБоевые награды ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Живущим в Приднестровье ветеранам Великой Отечественной войны вручили письма с поздравлениями из Кремля ко Дню Победы, сообщила РИА Новости глава местного Союза русских общин Виорика Кохтарева.
«
"Мы начинаем традиционную ежегодную акцию - развозим поздравления, которые поступили из Москвы. Видите, обратный адрес: Москва, Кремль. Для ветеранов это очень важно. Очень ждут они эти письма, каждый год радуются, некоторые удивляются. Кто-то первый раз получает, кто-то звонит и спрашивает, где мое письмо? Многие собирают их", – сказала Кохтарева.
Она также отметила, что акция проводится совместно с посольством России в Молдавии и представительством Россотрудничества.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День ПобедыПриднестровская Молдавская РеспубликаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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