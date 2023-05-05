https://ria.ru/20230505/vertolety-1870056581.html

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache - РИА Новости, 05.05.2023

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, их разместят на востоке республики, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:46

2023-05-05T19:46

2023-05-05T22:24

в мире

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ллойд остин

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нато

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ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, их разместят на востоке республики, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне."Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского", — сказал он.По словам политика, через несколько недель польские пилоты и техники начнут проходить инструктаж, только по окончании которого Варшаве передадут вертолеты."Они попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, чтобы обеспечили закрытие "Брестских ворот", — отметил Блащак, уточнив, что речь идет о восьми машинах.При этом он считает, что первые Apache вряд ли попадут в республику до конца этого года, поскольку военные еще не успеют пройти обучение.После начала конфликта на Украине США почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. По данным Госдепа, за фискальный 2022 год Вашингтон продал вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году — на 34,8 миллиарда.

https://ria.ru/20230317/himars-1858593519.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

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сша

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в мире, польша, сша, мариуш блащак, ллойд остин, вашингтон (штат), нато