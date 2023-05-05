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Эксперт назвал причину обвала валют к рублю - РИА Новости, 05.05.2023
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14:57 05.05.2023 (обновлено: 23:15 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/valyuta-1869933032.html
Эксперт назвал причину обвала валют к рублю
Эксперт назвал причину обвала валют к рублю - РИА Новости, 05.05.2023
Эксперт назвал причину обвала валют к рублю
Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и, что особенно неожиданно, — в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:57
2023-05-05T23:15
экономика
россия
московская биржа
дмитрий полевой
raiffeisen
доллар
рубль
евро
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и, что особенно неожиданно, — в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван прежде всего новостями о решении головного Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки", что напоминает о "токсичности" недружественных валют и может способствовать активизации избавления от них, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. Курсы иностранных валют к рублю в последние два дня активно падают, при этом в пятницу — перед длинными выходными — отмечается неожиданная активизация их продаж против рубля. Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля (до 76,26 рубля — минимума с 24 марта), евро — на 1,95 рубля, до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки, до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля. В пятницу австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. "Новости про корсчета — это напоминание о "токсичности" недружественных валют — не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в России валюту опасно (неудобно). Мне кажется, основная история с падением их курсов — именно в корсчетах Raiffeisen Bank", — говорит Полевой. В 2022 году уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях, например на сообщениях о возможных санкциях в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющего клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах. "Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты — возможно, под будущие дивиденды — приходится "переворачиваться" в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс при продаже валюты "вовремя". Это усиливает общее курсовое движение в пятницу", — добавляет эксперт. "Таким образом, резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками — возможно, из-за новостей от Raiffeisen. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте трех-шести месяцев. Но волатильность курса вокруг этих "средних" уровней может оставаться высокой. В целом любой курс в диапазоне 70-80 рублей сейчас выглядит нормально с точки зрения платежного баланса", — резюмирует Полевой.
https://ria.ru/20230505/rosselkhozbank-1869828512.html
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экономика, россия, московская биржа, дмитрий полевой, raiffeisen, доллар, рубль, евро, в мире
Экономика, Россия, Московская биржа, Дмитрий Полевой, Raiffeisen, Доллар, Рубль, евро, В мире
Эксперт назвал причину обвала валют к рублю

Эксперт Полевой: обвал валют к рублю вызван закрытием Raiffeisen российских корсчетов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и, что особенно неожиданно, — в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван прежде всего новостями о решении головного Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки", что напоминает о "токсичности" недружественных валют и может способствовать активизации избавления от них, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.
Курсы иностранных валют к рублю в последние два дня активно падают, при этом в пятницу — перед длинными выходными — отмечается неожиданная активизация их продаж против рубля. Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля (до 76,26 рубля — минимума с 24 марта), евро — на 1,95 рубля, до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки, до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля.
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В пятницу австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. "Новости про корсчета — это напоминание о "токсичности" недружественных валют — не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в России валюту опасно (неудобно). Мне кажется, основная история с падением их курсов — именно в корсчетах Raiffeisen Bank", — говорит Полевой.
В 2022 году уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях, например на сообщениях о возможных санкциях в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющего клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах. "Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты — возможно, под будущие дивиденды — приходится "переворачиваться" в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс при продаже валюты "вовремя". Это усиливает общее курсовое движение в пятницу", — добавляет эксперт.
"Таким образом, резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками — возможно, из-за новостей от Raiffeisen. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте трех-шести месяцев. Но волатильность курса вокруг этих "средних" уровней может оставаться высокой. В целом любой курс в диапазоне 70-80 рублей сейчас выглядит нормально с точки зрения платежного баланса", — резюмирует Полевой.
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