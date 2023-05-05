https://ria.ru/20230505/valyuta-1869933032.html

Эксперт назвал причину обвала валют к рублю

Эксперт назвал причину обвала валют к рублю - РИА Новости, 05.05.2023

Эксперт назвал причину обвала валют к рублю

Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и, что особенно неожиданно, — в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:57

2023-05-05T14:57

2023-05-05T23:15

экономика

россия

московская биржа

дмитрий полевой

raiffeisen

доллар

рубль

евро

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Обвал иностранных валют против рубля, отмечающийся в последние два дня и, что особенно неожиданно, — в пятницу перед длинными выходными, может быть вызван прежде всего новостями о решении головного Raiffeisen Bank закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки", что напоминает о "токсичности" недружественных валют и может способствовать активизации избавления от них, прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. Курсы иностранных валют к рублю в последние два дня активно падают, при этом в пятницу — перед длинными выходными — отмечается неожиданная активизация их продаж против рубля. Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля (до 76,26 рубля — минимума с 24 марта), евро — на 1,95 рубля, до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки, до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля. В пятницу австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. "Новости про корсчета — это напоминание о "токсичности" недружественных валют — не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в России валюту опасно (неудобно). Мне кажется, основная история с падением их курсов — именно в корсчетах Raiffeisen Bank", — говорит Полевой. В 2022 году уже было несколько эпизодов, когда рубль резко рос на похожих новостях, например на сообщениях о возможных санкциях в отношении НКЦ (Национальный клиринговый центр), осуществляющего клиринг на Мосбирже. Это могло заморозить доллары и евро на торговых счетах. "Спекулянтам же и "естественным" продавцам валюты — возможно, под будущие дивиденды — приходится "переворачиваться" в ту же сторону, чтобы не получить еще более низкий курс при продаже валюты "вовремя". Это усиливает общее курсовое движение в пятницу", — добавляет эксперт. "Таким образом, резкий рост рубля в пятницу связываем исключительно с финансовыми потоками — возможно, из-за новостей от Raiffeisen. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара 74-76 рублей на горизонте трех-шести месяцев. Но волатильность курса вокруг этих "средних" уровней может оставаться высокой. В целом любой курс в диапазоне 70-80 рублей сейчас выглядит нормально с точки зрения платежного баланса", — резюмирует Полевой.

https://ria.ru/20230505/rosselkhozbank-1869828512.html

https://ria.ru/20230505/kitay-1869894377.html

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экономика, россия, московская биржа, дмитрий полевой, raiffeisen, доллар, рубль, евро, в мире