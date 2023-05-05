https://ria.ru/20230505/uspenka-1869820381.html

Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты

Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты - РИА Новости, 05.05.2023

Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты

Продолжаются работы по ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:45

2023-05-05T07:45

2023-05-05T07:45

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

ми-8 амтш

ми-26

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продолжаются работы по ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26, сообщает пресс-служба МЧС России. В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Пожар был локализован на площади 3,9 тысячи "квадратов". "В Тюменской области продолжаются работы по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Проводится дополнительная опашка посёлков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26", - говорится в сообщении.

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тюменская область

россия

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тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, ми-26, россия, происшествия