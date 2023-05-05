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Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты - РИА Новости, 05.05.2023
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07:45 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/uspenka-1869820381.html
Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты
Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты - РИА Новости, 05.05.2023
Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты
Продолжаются работы по ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26, сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:45
2023-05-05T07:45
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
ми-8 амтш
ми-26
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продолжаются работы по ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26, сообщает пресс-служба МЧС России. В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Пожар был локализован на площади 3,9 тысячи "квадратов". "В Тюменской области продолжаются работы по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Проводится дополнительная опашка посёлков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26", - говорится в сообщении.
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тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, ми-26, россия, происшествия
Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Ми-8 АМТШ, Ми-26, Россия, Происшествия
Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет и вертолеты

Для ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолет Ил-76 и вертолеты Ми-8 и Ми-26

© МЧС Тюменская область/TelegramТушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
© МЧС Тюменская область/Telegram
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продолжаются работы по ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26, сообщает пресс-служба МЧС России.
В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Пожар был локализован на площади 3,9 тысячи "квадратов".
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"В Тюменской области продолжаются работы по ликвидации пожара и защите населенных пунктов от огня. Проводится дополнительная опашка посёлков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечены самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26", - говорится в сообщении.
 
Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Ми-8 АМТШМи-26РоссияПроисшествия
 
 
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