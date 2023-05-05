Рейтинг@Mail.ru
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 05.05.2023 (обновлено: 01:02 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800519.html
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали - РИА Новости, 05.05.2023
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали
Спасатели локализовали пожар в селе Успенка Тюменской области на площади 3,9 тысячи квадратных метров, повреждены 13 жилых домов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:51
2023-05-05T01:02
происшествия
тюменская область
россия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869770186_29:0:824:447_1920x0_80_0_0_fab0116d294b39d3bc029bad9b0f63b6.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в селе Успенка Тюменской области на площади 3,9 тысячи квадратных метров, повреждены 13 жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений."Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. От огня повреждены 13 жилых домов. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1000 жилых домов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800895.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869770186_133:0:729:447_1920x0_80_0_0_a1031ef588d4376e697f86bfaeb7d8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали

Пожар в тюменском селе Успенка локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров

© МЧС Тюменская область/TelegramТушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
© МЧС Тюменская область/Telegram
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в селе Успенка Тюменской области на площади 3,9 тысячи квадратных метров, повреждены 13 жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Жителям тюменской Успенки окажут помощь в пункте временного размещения
00:57
"Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. От огня повреждены 13 жилых домов. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1000 жилых домов", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала