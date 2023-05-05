https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800519.html
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали - РИА Новости, 05.05.2023
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали
Спасатели локализовали пожар в селе Успенка Тюменской области на площади 3,9 тысячи квадратных метров, повреждены 13 жилых домов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:51
2023-05-05T00:51
2023-05-05T01:02
происшествия
тюменская область
россия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в селе Успенка Тюменской области на площади 3,9 тысячи квадратных метров, повреждены 13 жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в Успенке. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений."Пожар в селе Успенка локализован на площади 3900 квадратных метров. От огня повреждены 13 жилых домов. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1000 жилых домов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800895.html
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происшествия, тюменская область, россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, Россия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали
Пожар в тюменском селе Успенка локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров