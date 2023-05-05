Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 05.05.2023 (обновлено: 19:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:01
2023-05-05T19:41
в мире
германия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — сказал военный.По его мнению, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они "заходят слишком далеко".Операцию против президента России Тиле назвал "уколом иголкой". Он уверен, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны. При этом тактика ВСУ направлена на обострение ситуации, заключил он.Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_07824469dc23e52122af07790e70f7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль

Немецкий полковник Тиле: Зеленский боится потерять доверие США после атаки БПЛА на Кремль

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле.
"Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — сказал военный.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине
Вчера, 15:36
По его мнению, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они "заходят слишком далеко".
Операцию против президента России Тиле назвал "уколом иголкой". Он уверен, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны. При этом тактика ВСУ направлена на обострение ситуации, заключил он.
Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Президент Украины Владимир Зеленский в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Всех это уже достало". Генерал ВСУ заговорил о протестах против Зеленского
Вчера, 16:08
 
В миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала