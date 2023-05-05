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В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:01
2023-05-05T18:01
2023-05-05T19:41
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — сказал военный.По его мнению, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они "заходят слишком далеко".Операцию против президента России Тиле назвал "уколом иголкой". Он уверен, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны. При этом тактика ВСУ направлена на обострение ситуации, заключил он.Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
Немецкий полковник Тиле: Зеленский боится потерять доверие США после атаки БПЛА на Кремль