https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html

В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль

В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023

В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль

После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:01

2023-05-05T18:01

2023-05-05T19:41

в мире

германия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский опасается лишиться доверия западных стран, заявил в интервью N-TV немецкий полковник в отставке Ральф Тиле."Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", — сказал военный.По его мнению, Вашингтон крайне обеспокоен действиями украинских солдат, так как они "заходят слишком далеко".Операцию против президента России Тиле назвал "уколом иголкой". Он уверен, что украинцы все еще не полностью вооружены и боеспособны. При этом тактика ВСУ направлена на обострение ситуации, заключил он.Как сообщили в пресс-службе Владимира Путина, в ночь на 3 мая киевский режим попытался двумя беспилотниками нанести удар по резиденции главы государства в Кремле. Аппараты вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины