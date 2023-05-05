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Орбан тремя словами описал Украину - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 05.05.2023 (обновлено: 16:02 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869939587.html
Орбан тремя словами описал Украину
Орбан тремя словами описал Украину - РИА Новости, 05.05.2023
Орбан тремя словами описал Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T16:02
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру. В пятницу утром Орбан заявил, что никто не выйдет из конфликта на Украине победителем. Политик также призвал не фантазировать о возможности одержать победу над ядерной державой.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, россия
В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Россия, Специальная военная операция на Украине
Орбан тремя словами описал Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру.
«
"На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира", — сказал он.
В пятницу утром Орбан заявил, что никто не выйдет из конфликта на Украине победителем. Политик также призвал не фантазировать о возможности одержать победу над ядерной державой.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияРоссия
 
 
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