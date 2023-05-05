https://ria.ru/20230505/ukraina-1869939587.html

Орбан тремя словами описал Украину

Орбан тремя словами описал Украину - РИА Новости, 05.05.2023

Орбан тремя словами описал Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:12

2023-05-05T15:12

2023-05-05T16:02

в мире

украина

виктор орбан

венгрия

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру. В пятницу утром Орбан заявил, что никто не выйдет из конфликта на Украине победителем. Политик также призвал не фантазировать о возможности одержать победу над ядерной державой.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html

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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, россия