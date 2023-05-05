Орбан тремя словами описал Украину
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio назвал Украину древней венгерской землей и призвал к миру.
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"На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине. Они тоже погибают в войне, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира", — сказал он.
В пятницу утром Орбан заявил, что никто не выйдет из конфликта на Украине победителем. Политик также призвал не фантазировать о возможности одержать победу над ядерной державой.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.