В Киеве заявили, что на Украине нет религиозных гонений
Глава госслужбы по этнополитике Еленский: на Украине нет гонений по религиозному признаку
Сотрудники полиции Украины возле Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский на всеукраинском телемарафоне заявил, что отрицает, что в стране есть гонения по религиозному признаку, несмотря на ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви.
"Все, что государство требует от церкви Московского патриархата (так на Украине называют каноническую УПЦ - ред.) - это разорвать связь с Московским патриархатом", - сказал Еленский в эфире всеукраинского телемарафона.
При этом, комментируя законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ, заявил, что в случае его принятия не будет возможности действовать таким организациям.
"В Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, которые имели бы центры в стране, которая совершает агрессию против Украины. Если такая связь есть, госслужбы по этнополитике делает приписку этой организации, говорит: вы часть российской церкви. И тогда эта организация должна разорвать эту связь. Если не делает этого, мы обращаемся в суд и суд имеет основание для прекращения деятельности организации", - отметил Еленский.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".