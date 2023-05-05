https://ria.ru/20230505/ukraina-1869902962.html

В Киеве заявили, что на Украине нет религиозных гонений

В Киеве заявили, что на Украине нет религиозных гонений - РИА Новости, 05.05.2023

В Киеве заявили, что на Украине нет религиозных гонений

Глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский на всеукраинском телемарафоне заявил, что отрицает, что в стране есть гонения по... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:06

2023-05-05T13:06

2023-05-05T13:06

религия

украина

россия

московский патриархат

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский на всеукраинском телемарафоне заявил, что отрицает, что в стране есть гонения по религиозному признаку, несмотря на ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви. "Все, что государство требует от церкви Московского патриархата (так на Украине называют каноническую УПЦ - ред.) - это разорвать связь с Московским патриархатом", - сказал Еленский в эфире всеукраинского телемарафона. При этом, комментируя законопроект о запрете на Украине канонической УПЦ, заявил, что в случае его принятия не будет возможности действовать таким организациям. "В Украине не будет возможности действовать религиозным организациям, которые имели бы центры в стране, которая совершает агрессию против Украины. Если такая связь есть, госслужбы по этнополитике делает приписку этой организации, говорит: вы часть российской церкви. И тогда эта организация должна разорвать эту связь. Если не делает этого, мы обращаемся в суд и суд имеет основание для прекращения деятельности организации", - отметил Еленский. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, московский патриархат, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)