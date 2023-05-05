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Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869851752.html
Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине
Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2023
Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине
В продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:08
2023-05-05T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
америка
джордж сорос
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. В продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам, заявил в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что есть крупные западные экономические круги, куда входит в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые "всегда мечтали как-нибудь заступить на украинскую землю - и у них это получилось - а также получить доступ к природным ресурсам России". Орбан также заявил, что хорошо помнит, как в 1990-е во времена Бориса Ельцина Запад и Америка хотели вложить инвестиции в российское производство и таким образом "на бизнес-основе приобрести российские природные ресурсы". После этого, "После этого сменивший Ельцина президент (Владимир) Путин положил этому конец, выгнал их из страны и вернул управление над российскими экономическими ресурсами", - сказал он.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839383704.html
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в мире, украина, венгрия, америка, джордж сорос, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Америка, Джордж Сорос, Виктор Орбан
Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине заинтересованы производители оружия и Сорос

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. В продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам, заявил в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"У войны всегда есть причина, почему она началась... Но всегда присоединяются разные интересы: можно продать оружие. Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм-производителей оружия, то там огромный рост. Для спекулянтов - Клондайк, для контрабандистов - Клондайк", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер напомнил, что есть крупные западные экономические круги, куда входит в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые "всегда мечтали как-нибудь заступить на украинскую землю - и у них это получилось - а также получить доступ к природным ресурсам России".
Орбан также заявил, что хорошо помнит, как в 1990-е во времена Бориса Ельцина Запад и Америка хотели вложить инвестиции в российское производство и таким образом "на бизнес-основе приобрести российские природные ресурсы". После этого, "После этого сменивший Ельцина президент (Владимир) Путин положил этому конец, выгнал их из страны и вернул управление над российскими экономическими ресурсами", - сказал он.
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