https://ria.ru/20230505/ukraina-1869851752.html

Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине

Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.05.2023

Орбан рассказал, кто заинтересован в конфликте на Украине

В продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:08

2023-05-05T11:08

2023-05-05T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

америка

джордж сорос

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. В продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам, заявил в интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер напомнил, что есть крупные западные экономические круги, куда входит в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые "всегда мечтали как-нибудь заступить на украинскую землю - и у них это получилось - а также получить доступ к природным ресурсам России". Орбан также заявил, что хорошо помнит, как в 1990-е во времена Бориса Ельцина Запад и Америка хотели вложить инвестиции в российское производство и таким образом "на бизнес-основе приобрести российские природные ресурсы". После этого, "После этого сменивший Ельцина президент (Владимир) Путин положил этому конец, выгнал их из страны и вернул управление над российскими экономическими ресурсами", - сказал он.

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839383704.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, америка, джордж сорос, виктор орбан