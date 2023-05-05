Рейтинг@Mail.ru
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 05.05.2023 (обновлено: 18:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/ugon-1870030673.html
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери - РИА Новости, 05.05.2023
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:34
2023-05-05T18:41
происшествия
авто
санкт-петербург
bmw ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей полицейской машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 21.27 мск в полицию Приморского района от местной жительницы поступило сообщение о том, что 14-летний сын угнал ее автомобиль BMW 320d. Сотрудники ДПС в этот же день обнаружили машину на Октябрьской набережной, 31, но в ответ на попытку ее остановить водитель увеличил скорость, решив скрыться. "Полицейскими было организовано преследование. Двигаясь по Октябрьской набережной от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в полиции. Как отмечается, "водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю". По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230505/dtp-1870025382.html
https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, санкт-петербург, bmw ag, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, BMW AG, Россия
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери

В Санкт-Петербурге полиция после преследования задержала подростка, угнавшего BMW матери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей полицейской машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 21.27 мск в полицию Приморского района от местной жительницы поступило сообщение о том, что 14-летний сын угнал ее автомобиль BMW 320d.
Сотрудники ДПС в этот же день обнаружили машину на Октябрьской набережной, 31, но в ответ на попытку ее остановить водитель увеличил скорость, решив скрыться.
На месте массового ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
На Кубани произошло ДТП с участием фуры и пяти легковушек
Вчера, 18:29
"Полицейскими было организовано преследование. Двигаясь по Октябрьской набережной от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в полиции.
Как отмечается, "водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю".
По факту ДТП проводится проверка.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье
Вчера, 08:41
 
ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургBMW AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала