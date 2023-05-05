https://ria.ru/20230505/ugon-1870030673.html

Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери

Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери - РИА Новости, 05.05.2023

Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери

Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:34

2023-05-05T18:34

2023-05-05T18:41

происшествия

авто

санкт-петербург

bmw ag

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей полицейской машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 21.27 мск в полицию Приморского района от местной жительницы поступило сообщение о том, что 14-летний сын угнал ее автомобиль BMW 320d. Сотрудники ДПС в этот же день обнаружили машину на Октябрьской набережной, 31, но в ответ на попытку ее остановить водитель увеличил скорость, решив скрыться. "Полицейскими было организовано преследование. Двигаясь по Октябрьской набережной от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в полиции. Как отмечается, "водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю". По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20230505/dtp-1870025382.html

https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, bmw ag, россия