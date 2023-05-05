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Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери - РИА Новости, 05.05.2023
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:34
2023-05-05T18:34
2023-05-05T18:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей полицейской машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 21.27 мск в полицию Приморского района от местной жительницы поступило сообщение о том, что 14-летний сын угнал ее автомобиль BMW 320d. Сотрудники ДПС в этот же день обнаружили машину на Октябрьской набережной, 31, но в ответ на попытку ее остановить водитель увеличил скорость, решив скрыться. "Полицейскими было организовано преследование. Двигаясь по Октябрьской набережной от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в полиции. Как отмечается, "водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю". По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20230505/dtp-1870025382.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, bmw ag, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, BMW AG, Россия
Полиции в Петербурге пришлось преследовать подростка, угнавшего BMW матери
В Санкт-Петербурге полиция после преследования задержала подростка, угнавшего BMW матери
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости.
Полицейским пришлось преследовать 14-летнего подростка, угнавшего автомобиль BMW у своей матери и остановившегося только после столкновения со стоящей полицейской машиной, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 21.27 мск в полицию Приморского района от местной жительницы поступило сообщение о том, что 14-летний сын угнал ее автомобиль BMW 320d.
Сотрудники ДПС в этот же день обнаружили машину на Октябрьской набережной, 31, но в ответ на попытку ее остановить водитель увеличил скорость, решив скрыться.
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"Полицейскими было организовано преследование. Двигаясь по Октябрьской набережной от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель БМВ не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в полиции.
Как отмечается, "водитель иномарки был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю".
По факту ДТП проводится проверка.
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