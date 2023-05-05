https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869892513.html
В Выборге раскрыли дело о человеческих останках, разбросанных по городу
В Выборге раскрыли дело о человеческих останках, разбросанных по городу - РИА Новости, 05.05.2023
В Выборге раскрыли дело о человеческих останках, разбросанных по городу
В Выборге задержали повара, которого обвиняют в убийстве коллеги, тело которого он расчленил и спрятал в разных местах города, сообщил главк Следственного... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:37
2023-05-05T12:37
2023-05-05T15:11
происшествия
выборг
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. В Выборге задержали повара, которого обвиняют в убийстве коллеги, тело которого он расчленил и спрятал в разных местах города, сообщил главк Следственного комитета по Ленинградской области. Таким образом, удалось раскрыть громкое дело о человеческих останках, которые находили в разных местах города в течение трех месяцев. Первый фрагмент тела обнаружили 16 февраля возле Аннинских укреплений, отрубленную ногу — 17 апреля у заброшенных гаражей в микрорайоне Батарейная Гора, еще три пакета с частями тела — 1 мая за гаражами в районе улице Путейской.Следователи и оперативники провели мероприятия, которые помогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, повар одного из заведений общепита. Он уже сознался в преступлении.По версии следствия, убийство произошло в декабре, когда обвиняемый выпивал вместе с коллегой. "Во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков из-за денежного долга потерпевшего, нанес ему кухонным ножом удар в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте. С целью сокрытия совершенного им преступления отчленил части тела, поместил в пакеты и оставил их в разных районах города Выборга", — говорится в релизе. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869890194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Убийство
В Выборге раскрыли дело о человеческих останках, разбросанных по городу
В Выборге повара обвинили в убийстве коллеги, тело которого он расчленил и спрятал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости.
В Выборге задержали повара, которого обвиняют в убийстве коллеги, тело которого он расчленил и спрятал в разных местах города, сообщил главк Следственного комитета
по Ленинградской области.
Таким образом, удалось раскрыть громкое дело о человеческих останках, которые находили в разных местах города в течение трех месяцев. Первый фрагмент тела обнаружили 16 февраля возле Аннинских укреплений, отрубленную ногу — 17 апреля у заброшенных гаражей в микрорайоне Батарейная Гора, еще три пакета с частями тела — 1 мая за гаражами в районе улице Путейской.
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Следователи и оперативники провели мероприятия, которые помогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, повар одного из заведений общепита. Он уже сознался в преступлении.
По версии следствия, убийство произошло в декабре, когда обвиняемый выпивал вместе с коллегой.
"Во время ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков из-за денежного долга потерпевшего, нанес ему кухонным ножом удар в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте. С целью сокрытия совершенного им преступления отчленил части тела, поместил в пакеты и оставил их в разных районах города Выборга", — говорится в релизе.
Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
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