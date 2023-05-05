https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869890194.html

На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства

На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства - РИА Новости, 05.05.2023

На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства

Житель свердловского города Серов расчленил своего друга детства, правоохранителям в раскрытии преступления помог случайно включенный диктофон, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:31

2023-05-05T12:31

2023-05-05T12:31

происшествия

серов

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Житель свердловского города Серов расчленил своего друга детства, правоохранителям в раскрытии преступления помог случайно включенный диктофон, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По информации регионального управления СК, 66-летнего жителя Серова обвиняют в убийстве, он заключен под стражу. По версии следователей, вечером 22 апреля он находился в своей квартире дома по улице Новой, где распивал спиртное с 62-летним приятелем. Поссорившись, он ударил друга по голове. "Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый приискал в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия... Обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора", - говорится в релизе СК. По словам Горелых, фигурант рассказал полицейским, что якобы нашел тело в своей квартире, а уже потом дал признательные показания. При отработке на причастность к расправе сотрудники уголовного розыска применяли полиграф, орудие преступления изъято. "В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры. А задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта. Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. "Брал" 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются "козырные" доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20230117/obninsk-1845334194.html

https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html

серов

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, серов, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область