https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869890194.html
На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства
На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства - РИА Новости, 05.05.2023
На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства
Житель свердловского города Серов расчленил своего друга детства, правоохранителям в раскрытии преступления помог случайно включенный диктофон, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:31
2023-05-05T12:31
2023-05-05T12:31
происшествия
серов
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Житель свердловского города Серов расчленил своего друга детства, правоохранителям в раскрытии преступления помог случайно включенный диктофон, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По информации регионального управления СК, 66-летнего жителя Серова обвиняют в убийстве, он заключен под стражу. По версии следователей, вечером 22 апреля он находился в своей квартире дома по улице Новой, где распивал спиртное с 62-летним приятелем. Поссорившись, он ударил друга по голове. "Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый приискал в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия... Обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора", - говорится в релизе СК. По словам Горелых, фигурант рассказал полицейским, что якобы нашел тело в своей квартире, а уже потом дал признательные показания. При отработке на причастность к расправе сотрудники уголовного розыска применяли полиграф, орудие преступления изъято. "В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры. А задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта. Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. "Брал" 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются "козырные" доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило", - отметил Горелых.
https://ria.ru/20230117/obninsk-1845334194.html
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864189965.html
серов
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серов, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область
Происшествия, Серов, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Свердловская область
На Урале задержали боксера, отпилившего голову другу детства
На Урале раскрыли дело об убийстве и расчленении благодаря аудиозаписи на диктофоне
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Житель свердловского города Серов расчленил своего друга детства, правоохранителям в раскрытии преступления помог случайно включенный диктофон, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По информации регионального управления СК
, 66-летнего жителя Серова обвиняют в убийстве, он заключен под стражу. По версии следователей, вечером 22 апреля он находился в своей квартире дома по улице Новой, где распивал спиртное с 62-летним приятелем. Поссорившись, он ударил друга по голове.
В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением
"Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый приискал в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия... Обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора", - говорится в релизе СК.
По словам Горелых, фигурант рассказал полицейским, что якобы нашел тело в своей квартире, а уже потом дал признательные показания. При отработке на причастность к расправе сотрудники уголовного розыска применяли полиграф, орудие преступления изъято.
"В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры. А задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта. Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. "Брал" 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката, не зная о том, что у сыщиков уголовного розыска имеются "козырные" доказательства его причастности. Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило", - отметил Горелых.
В полиции раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве под Красноярском