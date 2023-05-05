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В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали - РИА Новости, 05.05.2023
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11:31 05.05.2023
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В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали - РИА Новости, 05.05.2023
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали
Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:31
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СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. В результате инцидента пострадали водитель автобуса, сотрудник лицея и 31 ученик. Их жизни ничто не угрожает. Прибывший на место губернатор провинции получил сведения о ДТП.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали

Anadolu: не менее 33 человек пострадали при столкновении фуры и автобуса с учениками лицея

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu.
«
"Автобус с учениками лицея врезался в двигавшуюся в том же направлении фуру у села Сусурлук на трассе Бурса-Балыкесир", - сообщает агентство.
В результате инцидента пострадали водитель автобуса, сотрудник лицея и 31 ученик. Их жизни ничто не угрожает. Прибывший на место губернатор провинции получил сведения о ДТП.
 
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