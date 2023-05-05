https://ria.ru/20230505/turtsiya-1869861891.html
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали - РИА Новости, 05.05.2023
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали
Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:31
2023-05-05T11:31
2023-05-05T11:31
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. В результате инцидента пострадали водитель автобуса, сотрудник лицея и 31 ученик. Их жизни ничто не угрожает. Прибывший на место губернатор провинции получил сведения о ДТП.
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали
Anadolu: не менее 33 человек пострадали при столкновении фуры и автобуса с учениками лицея