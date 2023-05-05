https://ria.ru/20230505/turtsiya-1869861891.html

В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали

В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали - РИА Новости, 05.05.2023

В Турции автобус с детьми столкнулся с фурой, более 30 человек пострадали

Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:31

2023-05-05T11:31

2023-05-05T11:31

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg

СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Не менее 33 человек, в основном дети, пострадали в пятницу в результате ДТП в турецкой провинции Балыкесир на западе страны, сообщает агентство Anadolu. В результате инцидента пострадали водитель автобуса, сотрудник лицея и 31 ученик. Их жизни ничто не угрожает. Прибывший на место губернатор провинции получил сведения о ДТП.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция