https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук

Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук - РИА Новости, 05.05.2023

Пока мир накрывает безработица, Россия борется с нехваткой рабочих рук

По данным Роструда, в преддверии летнего сезона российские работодатели разместили на портале "Работа в России" более 22 тысяч новых "горячих" вакансий, среди... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

2023-05-05T14:31

аналитика

экономика

россия

европа

испания

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврокомиссия

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По данным Роструда, в преддверии летнего сезона российские работодатели разместили на портале "Работа в России" более 22 тысяч новых "горячих" вакансий, среди которых — трактористы, повара, официанты, механизаторы, спасатели и работники детских лагерей, то есть у всех, кто хочет провести лето с пользой для бюджета, есть прекрасная возможность его пополнить и одновременно помочь родной стране.Хорошая новость состоит в том, что праздник труда с летним сезоном не закончится, потому что он только начинается. По данным Росстата, уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд остается на историческом минимуме в 3,5 процента, что сигнализирует о долгосрочном тренде, главный герой которого — рабочий.После начала СВО, на фоне которой из России ушло много иностранных компаний, а государство подверглось самому большому в истории количеству санкций, почти все продвинутые эксперты мрачно (или злорадно) предрекали глубокий кризис и взрывообразный рост безработицы (говорили о 30 процентах, то есть без работы должен был остаться каждый третий россиянин).Как и многие досанкционные авторитетные прогнозы, данное предсказание тоже быстро скисло: сейчас ситуация с безработицей даже лучше, чем в январе 2022-го (до СВО), когда ее уровень составлял 4,4 процента (для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял 7,38 процента, а в 2019-м — 4,9). В целом за санкционный 2022 год численность безработных граждан в России снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8 процента.Если вы еще не определились и хотите в этом году сделать карьерный рывок, то самыми "горячими" направлениями рынка труда России в горизонте 2023-2024-го и далее являются следующие профессии и ниши: ИТ, машиностроение, грузовые и автомобильные перевозки, строительство, медицина, социальная сфера, легкая промышленность, пищевые производства, ВПК и сельское хозяйство. Но настоящими звездами на российском рынке труда являются синие воротнички — технические специалисты — и люди, которые умеют работать и головой, и руками: токари, фрезеровщики, станочники, сварщики, электрики и так далее. Для примера: только по позиции "установка и сервисное обслуживание оборудования" в течение 2022 года количество вакансий увеличилось на 60 процентов.Любой кризис имеет положительную сторону: он очень быстро обнажает истинную востребованность конкретных специальностей и очищает экономику от временных попутчиков-пассажиров, а также откровенных трутней. В частности, суперпрестижные в "тучные" годы банковская и страховая сферы по итогам 2022-го по вакансиям вдруг съежились на 51 и 80 процентов соответственно. Рынок всезнающих консультантов тоже просел на 33 процента.Вместо этого за год на 49 процентов выросло число вакансий в строительстве, на 33 — в добыче сырья, на 11,6 — в промышленности, на 18 — в сельском хозяйстве.Данный долгосрочный тренд усиливается: масштабными инвестициями в импортозамещение и создание суверенной экономики; построением новых торговых, логистических и промышленных цепочек с Югом и Востоком; приходом на отечественный рынок множества компаний из дружественных стран, пользующихся отличной возможностью взять себе долю немаленького российского рынка взамен ушедших западных компаний; ростом гособоронзаказа; а также необходимостью огромного количества рабочих рук для восстановления новых регионов.Специально для тех, кто вечно жалуется, что "Жигулевское" не такое пенное, как баварское, и что багет на Монмартре хрустит не в пример аппетитнее, чем наш нарезной батон, сообщаем, что в той же по умолчанию сытой, просвещенной и демократической Европе с работой почему-то сейчас совершенно не ахти и будет не ахти еще очень-очень долго.Например, по данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС сферическая безработица ожидается на уровне 7,2 процента (в два раза выше, чем в России). Но игры с калькулятором не могут закамуфлировать реальные цифры в конкретных странах: в частности, в Испании безработица — 12,3 процента, в Греции — 12,2, во Франции — 7,6, у нового члена НАТО — Финляндии — 7,4.В тех же США, которые с высоких трибун хвастались, что у них самая низкая безработица с 1969-го, в этом году она составит минимум 4,6 процента.Всего, по данным Всемирного экономического форума, крупнейшие компании мира к 2027-му выкинут на улицу минимум 83 миллиона человек.Официальное объяснение: "Низкие темпы экономического роста при высокой стоимости жизни". (От себя добавим: надо было вводить больше санкций.)Мы могли бы пожалеть этих людей, но у нас для этого нет ни желания, ни времени, потому что время в России сейчас дорого, а работы — от края и до края нашей необъятной страны, где впервые за долгое время выстраиваются очереди не за финансистами, юристами и маркетологами, а за рабочими и колхозницами.

https://ria.ru/20230503/bezrabotitsa-1869495376.html

https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869694238.html

https://realty.ria.ru/20230314/vakansii-1857750466.html

https://ria.ru/20230220/bezrabotitsa-1852365659.html

https://ria.ru/20230504/raskol-1869620714.html

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аналитика, экономика, россия, европа, испания, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба государственной статистики (росстат), еврокомиссия