В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях на севере, востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, частях Запорожской и Херсонской областей.
Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога прозвучала практически одновременно в 16.36 (совпадает с мск).
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях. Позже компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении в результате обстрела электростанции и сетей областных распределительных компаний на подконтрольных Киеву территориях ДНР и части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.