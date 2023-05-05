https://ria.ru/20230505/trevoga-1869817188.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на находящейся под контролем Киева части территории ДНР,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:08

2023-05-05T07:08

2023-05-05T07:20

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

в мире

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на находящейся под контролем Киева части территории ДНР, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал около 06.50 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20230504/vzryvy-1869780107.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, киев