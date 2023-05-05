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Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023
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Культура
 
16:59 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/terrorizm-1869978866.html
Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович
Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023
Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович
Уголовное дело на режиссера Евгению Беркович об оправдании терроризма возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:59
2023-05-05T16:59
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело на режиссера Евгению Беркович об оправдании терроризма возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. По утверждению защитницы, экспертиза по данному делу была сделана обучающим учреждением, а не профильными специалистами. Сама экспертиза называется деструктологической, адвокат сочла данный терминал "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз".
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Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович

Дело об оправдании терроризма против Беркович завели за публикацию читки пьесы на YouTube

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело на режиссера Евгению Беркович об оправдании терроризма возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
«
"В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте... для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма", - заявила адвокат.
По утверждению защитницы, экспертиза по данному делу была сделана обучающим учреждением, а не профильными специалистами.
Сама экспертиза называется деструктологической, адвокат сочла данный терминал "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз".
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Источник: против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
3 мая, 18:01
 
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