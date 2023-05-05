https://ria.ru/20230505/terrorizm-1869978866.html

Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович

Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович - РИА Новости, 05.05.2023

Адвокат назвала причину возбуждения дела против режиссера Беркович

Уголовное дело на режиссера Евгению Беркович об оправдании терроризма возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:59

2023-05-05T16:59

2023-05-05T16:59

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уголовное дело на режиссера Евгению Беркович об оправдании терроризма возбуждено за публикацию читки пьесы на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. По утверждению защитницы, экспертиза по данному делу была сделана обучающим учреждением, а не профильными специалистами. Сама экспертиза называется деструктологической, адвокат сочла данный терминал "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз".

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, youtube, культура, интернет, россия