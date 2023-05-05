https://ria.ru/20230505/terroristy-1870075433.html

Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 Мая

Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 Мая - РИА Новости, 05.05.2023

Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 Мая

Организация "Артподготовка"* планировала провести 9 Мая фейковую акцию "Небесный полк" для осложнения работы систем противовоздушной обороны, ее организаторы... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:05

2023-05-05T22:05

2023-05-05T23:03

россия

москва

день победы

происшествия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Организация "Артподготовка"* планировала провести 9 Мая фейковую акцию "Небесный полк" для осложнения работы систем противовоздушной обороны, ее организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В преддверии Дня Победы участники "Артподготовки"* придумали провокационную акцию "Небесный полк", суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО", — пояснил собеседник агентства.По его словам, в конце апреля организаторы с подставного электронного адреса устроили массовую рассылку фейковых писем в московские образовательные учреждения с требованием привлечь к названной акции школьников, студентов и их родителей. Все они были написаны от лица правительства столицы и руководства общероссийского движения "Бессмертный полк"."В ряде регионов России — в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски по местам проживания активистов "Артподготовки"*. Задержано пять ее участников из числа организаторов, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги", — заявил источник в силовых структурах.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности", добавил он.* Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869421190.html

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россия, москва, день победы, происшествия