https://ria.ru/20230505/terakt-1869927349.html
Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области
Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области - РИА Новости, 05.05.2023
Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области
Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию киевских спецслужб, вторая - в хранении некоего пакета, который ей передали, РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:33
2023-05-05T14:33
2023-05-05T14:33
происшествия
запорожская область
фсб
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию киевских спецслужб, вторая - в хранении некоего пакета, который ей передали, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Задержанная женщина рассказала, что ей позвонили по телефону и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. "Я вышла, забрала и поставила в кладовку", - сказала она. По ее словам, в пакете была "белая папка или конверт". Как сообщила ФСБ в пятницу, на территории Запорожской области обезврежена диверсионно-террористическая группа, готовившая теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Руководили группой украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта на одного из руководителей Запорожской АЭС
ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили нам в Центре общественных связей ФСБ России.
2023-05-05T14:33
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PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, фсб, запорожская аэс
Происшествия, Запорожская область, ФСБ, Запорожская АЭС
Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области
ФСБ: задержанные в Запорожской области признались в подготовке теракта по указке Киева
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию киевских спецслужб, вторая - в хранении некоего пакета, который ей передали, следует из видео, обнародованного ФСБ России.
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"Я передавал (данные про) передвижения и места дислокации российской армии. В апреле 2023 года со мной снова связались и попросили совершить теракт", - сказал задержанный мужчина.
Задержанная женщина рассказала, что ей позвонили по телефону и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. "Я вышла, забрала и поставила в кладовку", - сказала она. По ее словам, в пакете была "белая папка или конверт".
Как сообщила ФСБ в пятницу, на территории Запорожской области обезврежена диверсионно-террористическая группа, готовившая теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Руководили группой украинские спецслужбы.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2023 году