https://ria.ru/20230505/terakt-1869927349.html

Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области

Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области - РИА Новости, 05.05.2023

Появилось видео с подозреваемыми в подготовке теракта в Запорожской области

Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию киевских спецслужб, вторая - в хранении некоего пакета, который ей передали, РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:33

2023-05-05T14:33

2023-05-05T14:33

происшествия

запорожская область

фсб

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Запорожской области признался в подготовке теракта по заданию киевских спецслужб, вторая - в хранении некоего пакета, который ей передали, следует из видео, обнародованного ФСБ России. Задержанная женщина рассказала, что ей позвонили по телефону и предупредили, что к дверям ее квартиры некий человек принесет конверт. "Я вышла, забрала и поставила в кладовку", - сказала она. По ее словам, в пакете была "белая папка или конверт". Как сообщила ФСБ в пятницу, на территории Запорожской области обезврежена диверсионно-террористическая группа, готовившая теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Руководили группой украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

запорожская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта на одного из руководителей Запорожской АЭС ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили нам в Центре общественных связей ФСБ России. 2023-05-05T14:33 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, фсб, запорожская аэс