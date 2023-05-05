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В ГД попросили Собянина включить отопление в Москве на период похолодания - РИА Новости, 05.05.2023
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18:14 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/teplo-1870018609.html
В ГД попросили Собянина включить отопление в Москве на период похолодания
В ГД попросили Собянина включить отопление в Москве на период похолодания - РИА Новости, 05.05.2023
В ГД попросили Собянина включить отопление в Москве на период похолодания
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:14
2023-05-05T18:14
общество
жкх
москва
сергей собянин
госдума рф
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление на территории Москвы на период похолодания, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания", - говорится в документе. По словам парламентария, в ближайшую неделю в Москве ожидается холодная погода, при этом отопительный сезон уже завершен. Гусев уточнил, что такая ситуация "несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни жителей" города. Гусев отметил, что данная мера может повлечь за собой дополнительные расходы бюджета города, поэтому он заявил о готовности "ходатайствовать перед Правительством России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери". Отопительный сезон в Москве завершился 28 апреля. При этом позднее, синоптики сообщили о том, что температура воздуха в мае прогнозируется на несколько градусов ниже климатической нормы, в некоторые дни уже отмечались заморозки. Как сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на выходных в Москве прогнозируются заряды снега и слабая гололедица, столбики термометров могут уходить в минус по ночам.
https://ria.ru/20230505/otoplenie-1869981594.html
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общество, жкх, москва, сергей собянин, госдума рф, евгений тишковец, россия
Общество, ЖКХ, Москва, Сергей Собянин, Госдума РФ, Евгений Тишковец, Россия
В ГД попросили Собянина включить отопление в Москве на период похолодания

Депутат Госдумы Гусев попросил Собянина включить отопление в Москве на период похолодания

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой включить отопление на территории Москвы на период похолодания, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания", - говорится в документе.
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По словам парламентария, в ближайшую неделю в Москве ожидается холодная погода, при этом отопительный сезон уже завершен. Гусев уточнил, что такая ситуация "несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни жителей" города.
Гусев отметил, что данная мера может повлечь за собой дополнительные расходы бюджета города, поэтому он заявил о готовности "ходатайствовать перед Правительством России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы компенсировать эти потери".
Отопительный сезон в Москве завершился 28 апреля. При этом позднее, синоптики сообщили о том, что температура воздуха в мае прогнозируется на несколько градусов ниже климатической нормы, в некоторые дни уже отмечались заморозки. Как сообщал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на выходных в Москве прогнозируются заряды снега и слабая гололедица, столбики термометров могут уходить в минус по ночам.
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