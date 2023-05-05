Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/telegram-1869986730.html
Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram
Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram - РИА Новости, 05.05.2023
Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:13
2023-05-05T17:13
общество
россия
борис чернышов (депутат)
telegram
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/79/1518457919_0:113:2500:1519_1920x0_80_0_0_0a02dd50bde04e54ac1a79a154e2ad52.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова категорически нельзя. Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование как для СМИ. "У нас разве все остальные проблемы в стране решены? Может, стоит сначала разобраться с регулированием деятельности операторов сотовой связи и банков, при попустительстве которых мошенники отнимают у граждан сбережения?" - заявил Чернышов. Он напомнил, что в России уже пытались "бороться" с Telegram, и закончилось это "колоссальным ростом популярности площадки".
https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html
https://ria.ru/20230505/telegram-1869931084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/79/1518457919_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_76181fc83946bb6ff935f950dd883228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, борис чернышов (депутат), telegram, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Telegram, Госдума РФ, ЛДПР
Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram

Вице-спикер Госдумы Чернышов о регулировании Telegram: ограничивать свободу слова нельзя

© Depositphotos.com / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / ulyana_andreeva
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова категорически нельзя.
Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование как для СМИ.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Вчера, 11:43
"У нас разве все остальные проблемы в стране решены? Может, стоит сначала разобраться с регулированием деятельности операторов сотовой связи и банков, при попустительстве которых мошенники отнимают у граждан сбережения?" - заявил Чернышов.
Он напомнил, что в России уже пытались "бороться" с Telegram, и закончилось это "колоссальным ростом популярности площадки".
«
"Идею о приравнивании Telegram к СМИ можно сравнить разве что с приравниванием автомобилей к гужевому транспорту: неправильно, непонятно зачем и бесит людей... Ограничивать свободу слова категорически нельзя. Все-таки именно открытым диалогом мы отличаемся от западных стран, скатывающихся в Средневековье по уровню открытости и демократии", - отметил политик.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей
Вчера, 14:52
 
ОбществоРоссияБорис Чернышов (депутат)TelegramГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала