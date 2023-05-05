https://ria.ru/20230505/telegram-1869986730.html

Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram

Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram - РИА Новости, 05.05.2023

Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:13

2023-05-05T17:13

2023-05-05T17:13

общество

россия

борис чернышов (депутат)

telegram

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/79/1518457919_0:113:2500:1519_1920x0_80_0_0_0a02dd50bde04e54ac1a79a154e2ad52.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова категорически нельзя. Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование как для СМИ. "У нас разве все остальные проблемы в стране решены? Может, стоит сначала разобраться с регулированием деятельности операторов сотовой связи и банков, при попустительстве которых мошенники отнимают у граждан сбережения?" - заявил Чернышов. Он напомнил, что в России уже пытались "бороться" с Telegram, и закончилось это "колоссальным ростом популярности площадки".

https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html

https://ria.ru/20230505/telegram-1869931084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, борис чернышов (депутат), telegram, госдума рф, лдпр