Вице-спикер Госдумы прокомментировал предложение регулировать Telegram
Вице-спикер Госдумы Чернышов о регулировании Telegram: ограничивать свободу слова нельзя
© Depositphotos.com / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / ulyana_andreeva
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя РИА Новости предложение о регулировании мессенджера Telegram, отметил, что ограничивать свободу слова категорически нельзя.
Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование как для СМИ.
"У нас разве все остальные проблемы в стране решены? Может, стоит сначала разобраться с регулированием деятельности операторов сотовой связи и банков, при попустительстве которых мошенники отнимают у граждан сбережения?" - заявил Чернышов.
Он напомнил, что в России уже пытались "бороться" с Telegram, и закончилось это "колоссальным ростом популярности площадки".
«
"Идею о приравнивании Telegram к СМИ можно сравнить разве что с приравниванием автомобилей к гужевому транспорту: неправильно, непонятно зачем и бесит людей... Ограничивать свободу слова категорически нельзя. Все-таки именно открытым диалогом мы отличаемся от западных стран, скатывающихся в Средневековье по уровню открытости и демократии", - отметил политик.