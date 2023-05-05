Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей
Хинштейн заявил, что вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу телеграм-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование, как для СМИ.
"Председатель СПЧ Валерий Фадеев вновь вернул в публичное поле тему регулирования Telegram. Вопрос, безусловно, есть. Вот только решить его чисто законодательно — крайне сложно. Это проблема в первую очередь не правового, а технического характера", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил депутат, обсуждать данную проблему необходимо. "Чтобы регулировать — надо контролировать. Но согласен с тем, что обсуждать это — надо", - добавил парламентарий.