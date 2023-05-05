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Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей - РИА Новости, 05.05.2023
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14:52 05.05.2023 (обновлено: 15:02 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/telegram-1869931084.html
Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей
Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей - РИА Новости, 05.05.2023
Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей
Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:52
2023-05-05T15:02
telegram
общество
россия
александр хинштейн
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу телеграм-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование, как для СМИ."Председатель СПЧ Валерий Фадеев вновь вернул в публичное поле тему регулирования Telegram. Вопрос, безусловно, есть. Вот только решить его чисто законодательно — крайне сложно. Это проблема в первую очередь не правового, а технического характера", - написал он в своем телеграм-канале.Как отметил депутат, обсуждать данную проблему необходимо. "Чтобы регулировать — надо контролировать. Но согласен с тем, что обсуждать это — надо", - добавил парламентарий.
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telegram, общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, технологии
Telegram, Общество, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии
Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей

Хинштейн заявил, что вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу телеграм-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование, как для СМИ.
"Председатель СПЧ Валерий Фадеев вновь вернул в публичное поле тему регулирования Telegram. Вопрос, безусловно, есть. Вот только решить его чисто законодательно — крайне сложно. Это проблема в первую очередь не правового, а технического характера", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил депутат, обсуждать данную проблему необходимо. "Чтобы регулировать — надо контролировать. Но согласен с тем, что обсуждать это — надо", - добавил парламентарий.
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