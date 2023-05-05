https://ria.ru/20230505/telegram-1869931084.html

Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей

Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей - РИА Новости, 05.05.2023

Хинштейн назвал решение вопроса регулирования Telegram сложной задачей

Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:52

2023-05-05T14:52

2023-05-05T15:02

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вопрос регулирования Telegram решить законодательно сложно, это проблема в первую очередь технического характера, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее СМИ сообщили, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу телеграм-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирование, как для СМИ."Председатель СПЧ Валерий Фадеев вновь вернул в публичное поле тему регулирования Telegram. Вопрос, безусловно, есть. Вот только решить его чисто законодательно — крайне сложно. Это проблема в первую очередь не правового, а технического характера", - написал он в своем телеграм-канале.Как отметил депутат, обсуждать данную проблему необходимо. "Чтобы регулировать — надо контролировать. Но согласен с тем, что обсуждать это — надо", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

telegram, общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, технологии