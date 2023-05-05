https://ria.ru/20230505/tanki-1869914152.html

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1 - РИА Новости, 05.05.2023

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1

Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен датскому телеканалу РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:46

2023-05-05T13:46

2023-05-05T13:47

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дания совместно с Германией передаст Украине 80 танков Leopard 1, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен датскому телеканалу TV2. "Передачу (танков - ред.), первые поставки в рамках которой мы сейчас увидим, мы бы охарактеризовали как очень, очень крупную. То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 - это очень значительное число", - заявил исполняющий обязанности министра. По данным телеканала, переданная военная техника будет готова к использованию украинскими войсками к 1 июня. В сообщении также поясняется, что танки Leopard 1 были сняты с вооружения Дании в 2005 году. В марте Поулсьен заявлял, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230426/tanki-1868001597.html

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в мире, украина, дания, германия