https://ria.ru/20230505/syrovarnya-1869935893.html

Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре

Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 05.05.2023

Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре

Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:04

2023-05-05T15:04

2023-05-05T15:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.Проект будет реализован в рамках региональной программы "Земля за один рубль". Инвестиции компании "Сыроежка", учредителем которой является Олег Сирота, составят 163 миллиона рублей."Запуск предприятия в эксплуатацию состоится в 2025 году. Плановая мощность сыроварни составляет 342 тонны сыров с плесенью в год", - приводятся слова зампреда правительства региона - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20230504/zavod-1869640041.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра