https://ria.ru/20230505/syrovarnya-1869935893.html
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 05.05.2023
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре
Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:04
2023-05-05T15:04
2023-05-05T15:04
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.Проект будет реализован в рамках региональной программы "Земля за один рубль". Инвестиции компании "Сыроежка", учредителем которой является Олег Сирота, составят 163 миллиона рублей."Запуск предприятия в эксплуатацию состоится в 2025 году. Плановая мощность сыроварни составляет 342 тонны сыров с плесенью в год", - приводятся слова зампреда правительства региона - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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