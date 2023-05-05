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Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:04 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/syrovarnya-1869935893.html
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 05.05.2023
Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре
Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:04
2023-05-05T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.Проект будет реализован в рамках региональной программы "Земля за один рубль". Инвестиции компании "Сыроежка", учредителем которой является Олег Сирота, составят 163 миллиона рублей."Запуск предприятия в эксплуатацию состоится в 2025 году. Плановая мощность сыроварни составляет 342 тонны сыров с плесенью в год", - приводятся слова зампреда правительства региона - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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московская область (подмосковье), истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра

Еще одну сыроварню построят в подмосковной Истре

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПроизводство сыра
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Производство сыра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Еще одно предприятие по производству сыра построят на территории городского округа Истра Московской области, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Проект будет реализован в рамках региональной программы "Земля за один рубль". Инвестиции компании "Сыроежка", учредителем которой является Олег Сирота, составят 163 миллиона рублей.
"Запуск предприятия в эксплуатацию состоится в 2025 году. Плановая мощность сыроварни составляет 342 тонны сыров с плесенью в год", - приводятся слова зампреда правительства региона - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках
4 мая, 13:18
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Истра
 
 
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