https://ria.ru/20230505/svo-1869937226.html
Кузбасс начал строить первый в России центр реабилитации для ветеранов СВО
Кузбасс начал строить первый в России центр реабилитации для ветеранов СВО - РИА Новости, 05.05.2023
Кузбасс начал строить первый в России центр реабилитации для ветеранов СВО
Первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции начали строить в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:05
2023-05-05T15:05
2023-05-05T15:05
специальная военная операция на украине
общество
россия
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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции начали строить в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "На территории Кузбасса возведут первый в стране реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции. 5 мая на месте, выбранном под строительство в Шерегеше, забетонировали первую тестовую сваю для изысканий состояния грунтов. Это позволит определить параметры здания. Проект пятиэтажного корпуса площадью 3,9 тысячи квадратных метров будет подготовлен в течение двух месяцев", – говорится в сообщении. Отмечается, что первых пациентов реабилитационный центр примет в конце 2024 года. "Содействие в получении ветеранами СВО медицинской реабилитации — одна из приоритетных задач работы фонда "Защитники Отечества". С правительством региона мы договорились о строительстве нового реабилитационного центра в Шерегеше, где будут реализованы программы восстановления опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Такой подход региона к организации работы с ветеранами может служить примером для всех", — цитирует пресс-служба председателя государственного фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву. Отмечается, что власти региона окажут необходимое содействие для оперативной подготовки и согласования всех документов, необходимых для начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Уточняется, что одновременно центре реабилитации смогут находиться 100 человек. Кроме 35 комфортных номеров для пациентов и медицинских кабинетов, здесь будет спортивный зал. Для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медицинских организаций Кузбасса и Москвы. "Мне выпала честь постоять за Родину, там много таких ребят, как я. Раньше я не осознавал всего, что там происходит. Мы противостоим очень агрессивному врагу. Мы, безусловно, победим. Но по возвращении оттуда нам нужна будет поддержка. Очень важно осознавать, что здесь о нас заботятся. Реабилитационный центр — это большое дело, нам это очень важно", — рассказал участник СВО с позывным "Франц". Отмечается, что реабилитационный центр возведут в центре современного туристического городка. Ветераны специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться объектами курортной инфраструктуры, создаваемой в соответствии со стратегией развития СТК "Шерегеш". Для доставки к месту реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата будут адаптированы фуникулеры и организована доставка автотранспортом.
https://ria.ru/20230329/reabilitatsiya-1861650803.html
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Кузбасс начал строить первый в России центр реабилитации для ветеранов СВО
В Кузбассе начали строить первый в России центр реабилитации для ветеранов спецоперации
КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости.
Первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции начали строить в Кузбассе, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"На территории Кузбасса возведут первый в стране реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции. 5 мая на месте, выбранном под строительство в Шерегеше, забетонировали первую тестовую сваю для изысканий состояния грунтов. Это позволит определить параметры здания. Проект пятиэтажного корпуса площадью 3,9 тысячи квадратных метров будет подготовлен в течение двух месяцев", – говорится в сообщении.
Ветераны СВО получат реабилитацию в новгородском фонде поддержки
Отмечается, что первых пациентов реабилитационный центр примет в конце 2024 года.
"Содействие в получении ветеранами СВО медицинской реабилитации — одна из приоритетных задач работы фонда "Защитники Отечества". С правительством региона мы договорились о строительстве нового реабилитационного центра в Шерегеше, где будут реализованы программы восстановления опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Такой подход региона к организации работы с ветеранами может служить примером для всех", — цитирует пресс-служба председателя государственного фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву.
Отмечается, что власти региона окажут необходимое содействие для оперативной подготовки и согласования всех документов, необходимых для начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию.
Уточняется, что одновременно центре реабилитации смогут находиться 100 человек. Кроме 35 комфортных номеров для пациентов и медицинских кабинетов, здесь будет спортивный зал. Для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медицинских организаций Кузбасса и Москвы
.
Участники спецоперации смогут пройти бесплатное переобучение
"Мне выпала честь постоять за Родину, там много таких ребят, как я. Раньше я не осознавал всего, что там происходит. Мы противостоим очень агрессивному врагу. Мы, безусловно, победим. Но по возвращении оттуда нам нужна будет поддержка. Очень важно осознавать, что здесь о нас заботятся. Реабилитационный центр — это большое дело, нам это очень важно", — рассказал участник СВО с позывным "Франц".
Отмечается, что реабилитационный центр возведут в центре современного туристического городка. Ветераны специальной военной операции смогут бесплатно пользоваться объектами курортной инфраструктуры, создаваемой в соответствии со стратегией развития СТК "Шерегеш". Для доставки к месту реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата будут адаптированы фуникулеры и организована доставка автотранспортом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине