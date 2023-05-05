https://ria.ru/20230505/sudan-1870084463.html
Блинкен и глава саудовского МИД заявили о планах прекратить огонь в Судане
Блинкен и глава саудовского МИД заявили о планах прекратить огонь в Судане - РИА Новости, 05.05.2023
Блинкен и глава саудовского МИД заявили о планах прекратить огонь в Судане
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили намерение РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T23:54
2023-05-05T23:54
2023-05-05T23:54
в мире
сша
судан
саудовская аравия
энтони блинкен
исламское государство
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили намерение сотрудничать для достижения прекращения боевых действий в Судане, сообщила пресс-служба госдепартамента. "Госсекретарь Блинкен выразил благодарность от имени США за неоценимую помощь Саудовской Аравии в обеспечении безопасного прибытия в Джидду граждан США и членов их семей, покидающих Судан. Стороны также подтвердили настрой на интенсивное сотрудничество в дипломатической работе, нацеленной на прекращение боевых действий в Судане", - следует из распространенного заявления госдепа США. Помимо этого, госсекретарь США подчеркнул свою приверженность продвижению инклюзивного политического процесса в Йемене под руководством самих йеменцев, чтобы дать им возможность самим сформировать будущее своей страны. "Также стороны обсудили региональные и глобальные приоритеты, в том числе сотрудничество под эгидой международной коалиции по разгрому ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.)", - сообщили в дипведомстве США. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи.
https://ria.ru/20230504/sudan-1869557910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, судан, саудовская аравия, энтони блинкен, исламское государство, столкновения в хартуме
В мире, США, Судан, Саудовская Аравия, Энтони Блинкен, Исламское государство, Столкновения в Хартуме
Блинкен и глава саудовского МИД заявили о планах прекратить огонь в Судане
Блинкен и глава саудовского МИД подтвердили намерение добиться прекращения огня в Судане
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили намерение сотрудничать для достижения прекращения боевых действий в Судане, сообщила пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь Блинкен выразил благодарность от имени США за неоценимую помощь Саудовской Аравии в обеспечении безопасного прибытия в Джидду граждан США и членов их семей, покидающих Судан. Стороны также подтвердили настрой на интенсивное сотрудничество в дипломатической работе, нацеленной на прекращение боевых действий в Судане", - следует из распространенного заявления госдепа США.
Помимо этого, госсекретарь США подчеркнул свою приверженность продвижению инклюзивного политического процесса в Йемене под руководством самих йеменцев, чтобы дать им возможность самим сформировать будущее своей страны.
"Также стороны обсудили региональные и глобальные приоритеты, в том числе сотрудничество под эгидой международной коалиции по разгрому ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.)", - сообщили в дипведомстве США.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи.
Около 25 тысяч суданских беженцев прибыли в Южный Судан с начала боев