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В Сербии произошла стрельба в первый день траура после ЧП в школе Белграда - РИА Новости, 05.05.2023
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12:01 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/strelba-1869880425.html
В Сербии произошла стрельба в первый день траура после ЧП в школе Белграда
В Сербии произошла стрельба в первый день траура после ЧП в школе Белграда - РИА Новости, 05.05.2023
В Сербии произошла стрельба в первый день траура после ЧП в школе Белграда
Второй за несколько дней крупный инцидент со стрельбой и многочисленными жертвами потряс Сербию, трагедия произошла в день начала трехдневного траура, после... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:01
2023-05-05T12:01
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Второй за несколько дней крупный инцидент со стрельбой и многочисленными жертвами потряс Сербию, трагедия произошла в день начала трехдневного траура, после того как в минувшую среду семиклассник открыл огонь в одной из школ Белграда. Третьего мая подросток из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая. Спустя всего два дня в ночь на пятницу, 5 мая, восемь человек погибли в результате нападения в муниципалитете Младеновац под Белградом, ещё 14 получили ранения. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины в селе Дубона. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В связи с произошедшим в регионе был объявлен план "Вихрь". Свыше 600 сотрудников МВД были задействованы в поисках подозреваемого, в воздух были подняты вертолеты и беспилотники. Позднее МВД страны сообщило о его задержании. СМИ опубликовали фотографии нападавшего в соцсетях: спортивный, аккуратно подстриженный, с улыбкой, однако жители муниципалитета Младеновац в Сербии – соседи задержанного - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой террористическим актом. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие. За несколько дней до этого третьего мая Сербию потрясла ещё одна трагедия: в одной из школ Белграда ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший выстрелил 56 раз, столько найдено гильз, он израсходовал четыре магазина по 18 патронов. Местные СМИ сообщали, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Задержанным преступником оказался семиклассник Коста Кецманович. По данным следствия, стрельба была спланирована школьником за месяц до преступления, он заранее расписал и расчертил план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что семиклассник будет помещен в специальное отделение психиатрии. Сербский лидер уточнил, что мальчика в школе не обижали, он из обеспеченной семьи и ни в чем не нуждался, но был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе". По данным прокуратуры Белграда, нападавшему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. На фоне произошедшего кабмин Сербии поддержал в четверг снижение минимального возраста уголовной ответственности и введение еще десятка мер. Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил в среду, что отец подростка также был задержан, оружием он владел легально, но в отношении него тоже будут предприняты законные меры. Гашич уточнил, что по неподтвержденной пока информации отец водил сына в тир, что, по его мнению, не подобает "ребенку 12-13 лет". Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории страны с 5 по 7 мая, а занятия в среду во вторую смену были отменены и продолжились в четверг с минуты молчания. Граждане Сербии приносили цветы и игрушки и зажигали свечи у здания школы, где произошла стрельба, и на близлежащей площади. Траур 5 мая был также провозглашен и в соседней Боснии и Герцеговине, граждане в Республике Сербской БиГ зажигают свечи и несут цветы в центре Баня-Луки. Администрация главы сербского государства сообщила в четверг о соболезнованиях от множества мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина. В посольстве Сербии в Москве в связи с трагедией приспущен флаг. Около здания сербской дипмиссии возложен венок в знак скорби по погибшим и пострадавшим в результате стрельбы.
https://ria.ru/20230502/zaderzhanie-1869291620.html
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РИА Новости
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5
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в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
В Сербии произошла стрельба в первый день траура после ЧП в школе Белграда

Крупная стрельба произошла в Сербии в первый день траура после трагедии в школе в Белграде

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Второй за несколько дней крупный инцидент со стрельбой и многочисленными жертвами потряс Сербию, трагедия произошла в день начала трехдневного траура, после того как в минувшую среду семиклассник открыл огонь в одной из школ Белграда.
Третьего мая подросток из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.
Спустя всего два дня в ночь на пятницу, 5 мая, восемь человек погибли в результате нападения в муниципалитете Младеновац под Белградом, ещё 14 получили ранения.
В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины в селе Дубона. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин.
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В связи с произошедшим в регионе был объявлен план "Вихрь". Свыше 600 сотрудников МВД были задействованы в поисках подозреваемого, в воздух были подняты вертолеты и беспилотники. Позднее МВД страны сообщило о его задержании. СМИ опубликовали фотографии нападавшего в соцсетях: спортивный, аккуратно подстриженный, с улыбкой, однако жители муниципалитета Младеновац в Сербии – соседи задержанного - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой террористическим актом. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.
За несколько дней до этого третьего мая Сербию потрясла ещё одна трагедия: в одной из школ Белграда ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший выстрелил 56 раз, столько найдено гильз, он израсходовал четыре магазина по 18 патронов. Местные СМИ сообщали, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.
Задержанным преступником оказался семиклассник Коста Кецманович. По данным следствия, стрельба была спланирована школьником за месяц до преступления, он заранее расписал и расчертил план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что семиклассник будет помещен в специальное отделение психиатрии. Сербский лидер уточнил, что мальчика в школе не обижали, он из обеспеченной семьи и ни в чем не нуждался, но был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе".
По данным прокуратуры Белграда, нападавшему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. На фоне произошедшего кабмин Сербии поддержал в четверг снижение минимального возраста уголовной ответственности и введение еще десятка мер.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил в среду, что отец подростка также был задержан, оружием он владел легально, но в отношении него тоже будут предприняты законные меры. Гашич уточнил, что по неподтвержденной пока информации отец водил сына в тир, что, по его мнению, не подобает "ребенку 12-13 лет".
Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории страны с 5 по 7 мая, а занятия в среду во вторую смену были отменены и продолжились в четверг с минуты молчания. Граждане Сербии приносили цветы и игрушки и зажигали свечи у здания школы, где произошла стрельба, и на близлежащей площади. Траур 5 мая был также провозглашен и в соседней Боснии и Герцеговине, граждане в Республике Сербской БиГ зажигают свечи и несут цветы в центре Баня-Луки.
Администрация главы сербского государства сообщила в четверг о соболезнованиях от множества мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина. В посольстве Сербии в Москве в связи с трагедией приспущен флаг. Около здания сербской дипмиссии возложен венок в знак скорби по погибшим и пострадавшим в результате стрельбы.
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