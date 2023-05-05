https://ria.ru/20230505/strelba-1869807544.html
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:17
2023-05-05T02:17
2023-05-05T02:17
сербия
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:348:3021:2047_1920x0_80_0_0_70388ff85f757b126671dadc4768fdbf.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Как сообщается, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. О личности третьего, погибшего не сообщается. Село Дубона расположена в общине Младеновац, входящей в столичный округ. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230505/strelba-1869799286.html
https://ria.ru/20230504/flag-1869586535.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_772933f7a7ddee90bd1b84491e4dac95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, белград (город)
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
"Блиц": в результате стрельбы в сербском селе Дубона погибли три человека, девять ранены