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СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека - РИА Новости, 05.05.2023
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02:17 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/strelba-1869807544.html
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека
Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T02:17
2023-05-05T02:17
сербия
белград (город)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Как сообщается, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. О личности третьего, погибшего не сообщается. Село Дубона расположена в общине Младеновац, входящей в столичный округ. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230505/strelba-1869799286.html
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сербия, белград (город)
Сербия, Белград (город)
СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека

"Блиц": в результате стрельбы в сербском селе Дубона погибли три человека, девять ранены

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц".
В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией.
Полиция на месте преступления, США - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Убивший мать, бабушку и сотрудницу McDonald's американец покончил с собой
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Как сообщается, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. О личности третьего, погибшего не сообщается.
Село Дубона расположена в общине Младеновац, входящей в столичный округ.
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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