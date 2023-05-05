https://ria.ru/20230505/strelba-1869807544.html

СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека

СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: в результате стрельбы в сербском селе погибли три человека

Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:17

2023-05-05T02:17

2023-05-05T02:17

сербия

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:348:3021:2047_1920x0_80_0_0_70388ff85f757b126671dadc4768fdbf.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы в сербском селе Дубона, сообщает местная газета "Блиц". В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Как сообщается, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. О личности третьего, погибшего не сообщается. Село Дубона расположена в общине Младеновац, входящей в столичный округ. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230505/strelba-1869799286.html

https://ria.ru/20230504/flag-1869586535.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город)