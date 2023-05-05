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Байден назначил нового куратора внутренней политики вместо Райс
Байден назначил нового куратора внутренней политики вместо Райс - РИА Новости, 05.05.2023
Байден назначил нового куратора внутренней политики вместо Райс
Президент США Джо Байден назначил главой совета по внутренней политике свою давнюю сподвижницу Ниру Танден, которая сменит Сюзан Райс, сообщил Белый дом. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:56
2023-05-05T19:56
2023-05-05T19:56
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил главой совета по внутренней политике свою давнюю сподвижницу Ниру Танден, которая сменит Сюзан Райс, сообщил Белый дом. Танден занимает сейчас посты старшего советника президента и секретаря канцелярии, в прошлом она служила в демократических администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы, участвовала в избирательных кампаниях и возглавляла аналитические центры. Танден считается архитектором Obamacare - масштабной реформы здравоохранения, которую предпринял Обама с целью повышения доступности медицинской помощи для малоимущих. Танден меняет Райс, которая с самого начала курировала внутреннюю политику в администрации Байдена, во времена Обамы возглавляла совет национальной безопасности.
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в мире, сша, барак обама, джо байден, билл клинтон
В мире, США, Барак Обама, Джо Байден, Билл Клинтон
Байден назначил нового куратора внутренней политики вместо Райс
Байден назначил на должность главы совета по внутренней политике Ниру Танден