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СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая
СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая
Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:29
2023-05-05T05:29
2023-05-05T05:29
сша
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сингапур (город)
ли шанфу
ллойд остин
вэй фэнхэ
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Предлагаемая встреча Остина и Ли Шанфу должна состояться на полях "Диалога Шангри-Ла", ежегодного межправительственного форума по безопасности, в котором принимают участие министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Остин встречался с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ на том же мероприятии. Однако в отличии от предшественника Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент нынешнего министра. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать контакты США и Китая в военной сфере на высшем уровне довольно неловкими. "Диалог Шангри-Ла" должен состояться 2-4 июня.
https://ria.ru/20230505/kitay-1869811688.html
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сша, китай, в мире, сингапур (город), ли шанфу, ллойд остин, вэй фэнхэ, министерство обороны сша
США, Китай, В мире, Сингапур (город), Ли Шанфу, Ллойд Остин, Вэй Фэнхэ, Министерство обороны США
СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая
Bloomberg: США добиваются встречи главы Пентагона Остина и министра обороны КНР Ли