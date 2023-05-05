https://ria.ru/20230505/ssha-1869812777.html

СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая

СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: США добиваются встречи главы Пентагона и министра обороны Китая

Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T05:29

2023-05-05T05:29

2023-05-05T05:29

сша

китай

в мире

сингапур (город)

ли шанфу

ллойд остин

вэй фэнхэ

министерство обороны сша

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пентагон добивается встречи министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в следующем месяце, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Предлагаемая встреча Остина и Ли Шанфу должна состояться на полях "Диалога Шангри-Ла", ежегодного межправительственного форума по безопасности, в котором принимают участие министры обороны и другие военные руководители 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году Остин встречался с предшественником Ли Шанфу генералом Вэй Фэнхэ на том же мероприятии. Однако в отличии от предшественника Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент нынешнего министра. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать контакты США и Китая в военной сфере на высшем уровне довольно неловкими. "Диалог Шангри-Ла" должен состояться 2-4 июня.

https://ria.ru/20230505/kitay-1869811688.html

https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html

сша

китай

сингапур (город)

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сша, китай, в мире, сингапур (город), ли шанфу, ллойд остин, вэй фэнхэ, министерство обороны сша