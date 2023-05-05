https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

"Все признаки налицо". Где и как будут наступать ВСУ

"Все признаки налицо". Где и как будут наступать ВСУ - РИА Новости, 05.05.2023

"Все признаки налицо". Где и как будут наступать ВСУ

ВСУ подтягивают к фронту резервы, подвозят боеприпасы и топливо, на отдельных участках проводят разведку боем. Похоже, к давно обещанному контрнаступлению все... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

2023-05-05T11:38

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

азовское море

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Коц. ВСУ подтягивают к фронту резервы, подвозят боеприпасы и топливо, на отдельных участках проводят разведку боем. Похоже, к давно обещанному контрнаступлению все готово. Пойти в атаку могут в любой момент сразу на нескольких направлениях. Рывок к морюВ последние месяцы в Запорожской области было относительно тихо. Боевые действия ограничивались ракетными обстрелами военных и инфраструктурных объектов в крупных городах. Однако на этой неделе фронт пришел в движение. ВСУ попытались перейти в наступление в Ореховском районе. После массированной артиллерийской подготовки вперед выдвинулась бронегруппа.Ее встретили российские мотострелки и разведчики при поддержке танков и гаубиц. На поле боя остались подбитые танк и два бронетранспортера. В этой вылазке вэсэушники потеряли около 30 человек убитыми и ранеными.Судя по всему, это была очередная разведка боем. Так — по всей линии соприкосновения. Вероятно, ВСУ рассчитывают повторить прошлогодний успех в Харьковской области. Тогда оборону российской армии тоже прощупывали малыми мобильными группами. Выявляли слабые места — и атаковали основными силами. Серьезные узлы сопротивления старались обходить."Не думаю, что эта тактика им здесь поможет, — говорит офицер одного из разведывательных подразделений Южного военного округа. — На Харьковщине мы были не готовы, а тут оборудовали уже несколько оборонительных линий. Кроме того, здесь на нашей стороне география. Местность ровная как стол, одни поля, мало крупных населенных пунктов. Любые передвижения прекрасно видны с воздуха. Немногочисленные лесопосадки давно пристреляны нашей артиллерией".Запорожское направление принято считать наиболее перспективным для наступления ВСУ. Они могут ударить на Пологи, Токмак и в случае успеха выйти на Бердянск и Мелитополь.В результате Киев вернет себе выход к Азовскому морю, разрежет Южную группировку российских войск и перекроет сухопутный коридор в Крым, выйдя к воротам полуострова. Это, несомненно, была бы крупная пиар-победа.Город-символЕсть и другой вариант. Российской армии так и не удалось взять Угледар, находящийся на возвышенности. Сюда ВСУ постоянно перебрасывают резервы.Ключ к путям снабжения — в Марьинке. Бои за этот населенный пункт, превратившийся в руины, продолжаются. А в Угледаре накапливается серьезная ударная группировка.Возможное направление на этом участке одно — Волноваха. Если город падет, киевский режим перережет стратегически важную 100-километровую трассу Донецк — Мариуполь.На остальных участках под Донецком пока идут позиционные бои, однако российская армия осторожно продвигается вперед. Под Авдеевкой штурмовые подразделения атаковали в районе Северного, продолжается освобождение Первомайского. ВСУ огрызаются и регулярно обстреливают крупные города республики. Больше всех традиционно достается столице.Севернее, в Артемовске, российские войска наступают вдоль улицы Победы, расширяя зону контроля. Штурмуют опорники на улице Освободителей Донбасса.Под контролем ВСУ лишь небольшая часть города. Но они по-прежнему не отступают. Возможно, надеются на деблокирующий удар извне, который позволит взять в кольцо российские части. То есть Артемовское направление также можно считать одним из перспективных для наступления ВСУ.Битва за ЛНРУдар могут нанести и по участку Кременная — Сватово. Военные ждут атаки на южный фланг. ВСУ нужно выйти на четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск, чтобы захватить плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь ЛНР.Также вероятен рывок на Сватово с последующей атакой на Старобельск. Впрочем, здесь пока все тоже ограничивается обстрелами и вылазками диверсантов."Активность ДРГ — первый разведпризнак того, что готовится удар, — рассказывает командир артиллерийского дивизиона 2-го АК с позывным Тобол. — Второй — их группировка на нашем направлении серьезно увеличилась. В том числе в живой силе. Судя по всему, замысел — наступать, когда позволит состояние грунта. Интенсифицировалось применение высокоточных 155-миллиметровых боеприпасов Excalibur, а также ударных беспилотников. Западное оружие пытается поразить объекты в нашем тылу, укрытую технику. Поэтому тщательно все маскируем".Российские войска тоже держат ВСУ "в тонусе". На рубеже Кременная — Сватово десантники активно используют для контрбатарейной борьбы дроны-камикадзе "Ланцет". Это вынуждает оттягивать артиллерию и технику вглубь лесопосадок, что увеличивает время для ее развертывания и переброски на другие позиции.Предвестники атакиВ экспертном сообществе обсуждают и вариант атаки на территорию большой России. В апреле американское издание The Washington Post опубликовало интервью украинского майора Богдана Кротевича, врио командира "Азова"*. Тот сослался на тактику чеченских террористов, которые совершали рейды на небольшие населенные пункты. И предположил, что Украина последует их примеру. "Захватывать русские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий", — заявил боевик.И это уже происходит: почти ежедневно звучат взрывы на нефтяных объектах, железной дороге. В ночь на среду два дрона атаковали Кремль.Ставки сейчас необычайно высоки. В случае успеха наступления рейтинг Зеленского взлетит до небес, а страны Запада окончательно перестанут бояться и дадут то оружие, которое попросят, — вплоть до истребителей и дальнобойных оперативно-тактических ракет. Если же киевский режим потерпит неудачу, энтузиазм союзников поубавится. Что равносильно поражению Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230504/kurganmashzavod-1869543177.html

https://ria.ru/20230504/donetsk-1869681797.html

https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html

киев

азовское море

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, азовское море, украина, вооруженные силы украины