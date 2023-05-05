Путин на Совбезе обсудил вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Песков: Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы", - сказал Песков. На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Ранее Песков сообщал, что, скорее всего, атака беспилотников на Кремль, произошедшая 3 мая, будет обсуждаться на оперативном совещании с Совбезом.
По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.