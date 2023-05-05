https://ria.ru/20230505/sovbez-1869983294.html

Путин на Совбезе обсудил вопросы подготовки к празднованию Дня Победы

Путин на Совбезе обсудил вопросы подготовки к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023

Путин на Совбезе обсудил вопросы подготовки к празднованию Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:08

2023-05-05T17:08

2023-05-05T17:12

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы", - сказал Песков. На оперативном совещании Совбеза РФ присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Ранее Песков сообщал, что, скорее всего, атака беспилотников на Кремль, произошедшая 3 мая, будет обсуждаться на оперативном совещании с Совбезом.По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230504/parad-1869625761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, день победы, совет безопасности рф