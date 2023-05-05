Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге выпал снег - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 05.05.2023 (обновлено: 10:21 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/sneg-1869824614.html
В Санкт-Петербурге выпал снег
В Санкт-Петербурге выпал снег - РИА Новости, 05.05.2023
В Санкт-Петербурге выпал снег
Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:51
2023-05-05T10:21
общество
санкт-петербург
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869836038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_836828d74c7e9587289b124178a0856e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В частности, кратковременный снег прошел во Фрунзенском районе города. Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео снега из других районов города, в том числе из Приморского. Некоторые в шутку поздравляют друг друга с Новым годом. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пятницу в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла, местами пройдет дождь и мокрый снег.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге
Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге
2023-05-05T08:51
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869836038_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9b8ac5c34a1c5920169063bc3fe893b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Санкт-Петербурге выпал снег

Снег утром выпал во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, кратковременный снег прошел во Фрунзенском районе города.
Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео снега из других районов города, в том числе из Приморского. Некоторые в шутку поздравляют друг друга с Новым годом.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пятницу в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла, местами пройдет дождь и мокрый снег.
«

"Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы", - написал он в своем Telegram-канале.

Женщина с коляской идет по обледеневшему тротуару на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
К выходным в Москву вернется зима
4 мая, 17:12
 
ОбществоСанкт-ПетербургПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала