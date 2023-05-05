https://ria.ru/20230505/sneg-1869824614.html
В Санкт-Петербурге выпал снег
В Санкт-Петербурге выпал снег - РИА Новости, 05.05.2023
В Санкт-Петербурге выпал снег
Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:51
2023-05-05T08:51
2023-05-05T10:21
общество
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В частности, кратковременный снег прошел во Фрунзенском районе города. Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео снега из других районов города, в том числе из Приморского. Некоторые в шутку поздравляют друг друга с Новым годом. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пятницу в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла, местами пройдет дождь и мокрый снег.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге
Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге
2023-05-05T08:51
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Санкт-Петербурге выпал снег
Снег утром выпал во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, кратковременный снег прошел во Фрунзенском районе города.
Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео снега из других районов города, в том числе из Приморского. Некоторые в шутку поздравляют друг друга с Новым годом.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пятницу в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла, местами пройдет дождь и мокрый снег.
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"Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы", - написал он в своем Telegram-канале.
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