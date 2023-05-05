https://ria.ru/20230505/sneg-1869824614.html

В Санкт-Петербурге выпал снег

В Санкт-Петербурге выпал снег - РИА Новости, 05.05.2023

В Санкт-Петербурге выпал снег

Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:51

2023-05-05T08:51

2023-05-05T10:21

общество

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Снег прошел в Санкт-Петербурге в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. В частности, кратковременный снег прошел во Фрунзенском районе города. Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео снега из других районов города, в том числе из Приморского. Некоторые в шутку поздравляют друг друга с Новым годом. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в пятницу в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла, местами пройдет дождь и мокрый снег.

https://ria.ru/20230504/pogoda-1869723183.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге Снегопад в начале мая, или "Весенняя" погода в Санкт-Петербурге 2023-05-05T08:51 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, погода