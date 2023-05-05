В Гагаузии призвали не штрафовать граждан за георгиевскую ленту
Депутат Петров призвал молдавских полицейских не штрафовать граждан за георгиевскую ленту
Георгиевские ленточки. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии выйдет за пределы правового поля, если прибегнет к штрафам за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня Победы, заявил в пятницу в своем Telegram-канале лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" и депутат местного парламента Виктор Петров.
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану в четверг заявил, что поскольку демонстрация георгиевской ленты в стране запрещена, за ее ношение гражданам грозит штраф до 500 долларов, юридическим лицам - до 1670. В апреле Конституционный суд постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен в прошлом году легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что полиции придется доказать, что символ демонстрируется для "прославления войны и агрессии".
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"Исходя из контекста выступления руководителя генерального инспектората полиции МВД, решение Конституционного суда, принятое недавно, полностью игнорируется со стороны органов правопорядка… Действия полиции будут носить противоправный характер, так как полностью выходят за пределы правового поля, они противоречат решению Конституционного суда", - написал Петров.
Политик подчеркнул, что он лично наденет георгиевскую ленту, которая для него является символом прославления мира и памяти героев, освободивших Молдавию и Европу от нацизма.
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"По зову сердца и ради почтения подвига героев Великой Отечественной войны я приду с георгиевской ленточкой на официальные мероприятия, посвященные Дню Победы. Это моя личная и однозначная позиция!" - добавил парламентарий.
Петров открыто и часто выступает за духовное единение с русским миром и расширенное сотрудничество с ЕАЭС. В апреле депутат выступил организатором конгресса народной дипломатии "Дружба народов 2023", на который пригласил главу Татарстана Рустама Минниханова. Однако центральные власти Молдавии 17 апреля развернули самолет, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.