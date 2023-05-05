Конституционный суд Молдавии подтвердил лишение Шора мандата депутата
Конституционный суд Молдавии оставил оппозиционера Илана Шора без мандата депутата
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил жалобу оппозиционной партии "Шор" о проверке законности отзыва мандата депутата лидера политсилы Илана Шора, сообщает в пятницу пресс-служба инстанции.
Ранее парламент Молдавии лишил депутатского мандата Шора после постановления Апелляционной палаты Кишинева, в соответствии с которым политика заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Оппозиционера обвинили по статьям об отмывании денег и мошенничестве. Сам Шор покинул Молдавию и находится в Израиле. Депутаты парламентской фракции партии обжаловали в среду в КС постановление парламента.
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"Судьи объявили недопустимым ходатайство представителей партии "Шор". И отклонили запрос, представленный депутатами парламента Региной Апостоловой, Мариной Таубер, Денисом Улановым, Вадимом Фотеску, Петром Жарданом, касательно проверки конституционности решения парламента №92 от 27 апреля 2023 об объявлении вакантным одного из депутатских мандатов", – отметили в пресс-службе КС.
Инстанция уточнила, что решение судейской коллегии окончательное, обжалованию не подлежит и будет опубликовано в издании правительства "Официальный вестник".
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.