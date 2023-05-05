https://ria.ru/20230505/shor-1869927020.html

Конституционный суд Молдавии подтвердил лишение Шора мандата депутата

Конституционный суд Молдавии подтвердил лишение Шора мандата депутата - РИА Новости, 05.05.2023

Конституционный суд Молдавии подтвердил лишение Шора мандата депутата

Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил жалобу оппозиционной партии "Шор" о проверке законности отзыва мандата депутата лидера политсилы Илана Шора, сообщает РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:32

2023-05-05T14:32

2023-05-05T14:32

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кишинев

илан шор

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил жалобу оппозиционной партии "Шор" о проверке законности отзыва мандата депутата лидера политсилы Илана Шора, сообщает в пятницу пресс-служба инстанции. Ранее парламент Молдавии лишил депутатского мандата Шора после постановления Апелляционной палаты Кишинева, в соответствии с которым политика заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Оппозиционера обвинили по статьям об отмывании денег и мошенничестве. Сам Шор покинул Молдавию и находится в Израиле. Депутаты парламентской фракции партии обжаловали в среду в КС постановление парламента. Инстанция уточнила, что решение судейской коллегии окончательное, обжалованию не подлежит и будет опубликовано в издании правительства "Официальный вестник". Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор