https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html

Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию

Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию - РИА Новости, 05.05.2023

Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию

Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:21

2023-05-05T13:21

2023-05-05T13:21

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сербия

белград (город)

александр вучич

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить Сербию". В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 14. Подозреваемый задержан. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, где 14-летний ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. "МВД должно срочно подготовить изменения к закону об оружии и боеприпасах, которыми бы были ужесточены условия хранения и ношения короткоствольного оружия. Для тех, кто не выполнит ужесточенные условия, будет предусмотрен обязательный откуп оружия", - заявил сербский лидер. "Все владельцы оружия, около 400 тысяч человек, не говорим сейчас об охотничьем оружии, пройдут через ревизию, и не останется более 30-40 тысяч. Проведем почти полное разоружение Сербии", - указал сербский лидер По его данным, в стране с населением около 6,5 миллиона человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей, пистолетов и револьверов и спортивных "стволов".

https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html

https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, белград (город), александр вучич