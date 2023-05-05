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Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию - РИА Новости, 05.05.2023
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13:21 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию - РИА Новости, 05.05.2023
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:21
2023-05-05T13:21
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить Сербию". В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 14. Подозреваемый задержан. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, где 14-летний ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. "МВД должно срочно подготовить изменения к закону об оружии и боеприпасах, которыми бы были ужесточены условия хранения и ношения короткоствольного оружия. Для тех, кто не выполнит ужесточенные условия, будет предусмотрен обязательный откуп оружия", - заявил сербский лидер. "Все владельцы оружия, около 400 тысяч человек, не говорим сейчас об охотничьем оружии, пройдут через ревизию, и не останется более 30-40 тысяч. Проведем почти полное разоружение Сербии", - указал сербский лидер По его данным, в стране с населением около 6,5 миллиона человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей, пистолетов и револьверов и спортивных "стволов".
https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию

Президент Сербии Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что планирует разоружить страну

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после двух ЧП со стрельбой заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить Сербию".
В ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 14. Подозреваемый задержан. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, где 14-летний ученик из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
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"МВД должно срочно подготовить изменения к закону об оружии и боеприпасах, которыми бы были ужесточены условия хранения и ношения короткоствольного оружия. Для тех, кто не выполнит ужесточенные условия, будет предусмотрен обязательный откуп оружия", - заявил сербский лидер.
"Все владельцы оружия, около 400 тысяч человек, не говорим сейчас об охотничьем оружии, пройдут через ревизию, и не останется более 30-40 тысяч. Проведем почти полное разоружение Сербии", - указал сербский лидер
По его данным, в стране с населением около 6,5 миллиона человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей, пистолетов и револьверов и спортивных "стволов".
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