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В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023
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09:29 05.05.2023 (обновлено: 10:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869829671.html
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:29
2023-05-05T10:26
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД.Иницидент произошел минувшей ночью в общине Младеновац, входящей в столичный округ. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. По предварительной информации, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне, вернулся домой, взял оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал это нападение террористическим актом.
https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html
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в мире, сербия
В мире, Сербия
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек в Младеноваце

© AP Photo / Armin DurgutПолиция Сербии на территории общины Младеновац
Полиция Сербии на территории общины Младеновац - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Полиция Сербии на территории общины Младеновац
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД.
«

"Сотрудники МВД после тщательных поисков задержали У. Б., 2002 года рождения, в районе города Крагуевац. Он подозревается в том, что из огнестрельного оружия убил восемь и ранил 14 человек", — сказали в министерстве.

Иницидент произошел минувшей ночью в общине Младеновац, входящей в столичный округ. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. По предварительной информации, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне, вернулся домой, взял оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал это нападение террористическим актом.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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