https://ria.ru/20230505/serbiya-1869829671.html
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:29
2023-05-05T09:29
2023-05-05T10:26
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД.Иницидент произошел минувшей ночью в общине Младеновац, входящей в столичный округ. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. По предварительной информации, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне, вернулся домой, взял оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал это нападение террористическим актом.
https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек
В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек в Младеноваце
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД.
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"Сотрудники МВД после тщательных поисков задержали У. Б., 2002 года рождения, в районе города Крагуевац. Он подозревается в том, что из огнестрельного оружия убил восемь и ранил 14 человек", — сказали в министерстве.
Иницидент произошел минувшей ночью в общине Младеновац, входящей в столичный округ. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. По предварительной информации, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне, вернулся домой, взял оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал это нападение террористическим актом.
Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии