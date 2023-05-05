https://ria.ru/20230505/serbiya-1869829671.html

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве восьми человек

Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:29

2023-05-05T09:29

2023-05-05T10:26

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сербия

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БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в убийстве восьми человек в селе под Белградом, заявило сербское МВД.Иницидент произошел минувшей ночью в общине Младеновац, входящей в столичный округ. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. По предварительной информации, молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе школы в Дубоне, вернулся домой, взял оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал это нападение террористическим актом.

https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия