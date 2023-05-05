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В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки - РИА Новости, 05.05.2023
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21:49 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки - РИА Новости, 05.05.2023
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки
Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:49
2023-05-05T21:49
экономика
турция
мевлют чавушоглу
зерновая сделка
оон
россия
украина
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СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Безусловно, цены вырастут, именно из-за этого необходимо продление сделки, иначе мир столкнется с ростом цен", - сказал Чавушоглу телеканалу 24tv. Министр подчеркнул, что сделка принесла пользу "всем странам в мире – как бедным, так и богатым". При этом он отметил, что нужно быть реалистами и понимать - сделка не будет "действовать вечно". Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, говорил ранее Чавушоглу. По его словам, в рамках переговоров по зерновой сделке обсуждается возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выполнение условий зерновой сделки, ранее заявил, что поводы для оптимизма пока "очень скромные", но контакты продолжаются. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для инспекций, а сроки встречи высокого уровня окончательно не согласованы. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230502/tseny-1869123566.html
https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html
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экономика, турция, мевлют чавушоглу, зерновая сделка, оон, россия, украина
Экономика, Турция, Мевлют Чавушоглу, Зерновая сделка, ООН, Россия, Украина
В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки

МИД Турции: цены на продовольствие в мире вырастут, если не продлить продуктовую сделку

© РИА Новости / Павел БедняковЖенщина продуктовом магазине
Женщина продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Женщина продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Безусловно, цены вырастут, именно из-за этого необходимо продление сделки, иначе мир столкнется с ростом цен", - сказал Чавушоглу телеканалу 24tv.
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Министр подчеркнул, что сделка принесла пользу "всем странам в мире – как бедным, так и богатым". При этом он отметил, что нужно быть реалистами и понимать - сделка не будет "действовать вечно".
Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, говорил ранее Чавушоглу. По его словам, в рамках переговоров по зерновой сделке обсуждается возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выполнение условий зерновой сделки, ранее заявил, что поводы для оптимизма пока "очень скромные", но контакты продолжаются. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для инспекций, а сроки встречи высокого уровня окончательно не согласованы.
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Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаТурцияМевлют ЧавушоглуЗерновая сделкаООНРоссияУкраина
 
 
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