https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html

В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки

В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки - РИА Новости, 05.05.2023

В МИД Турции рассказали, чем грозит отказ от продуктовой сделки

Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:49

2023-05-05T21:49

2023-05-05T21:49

экономика

турция

мевлют чавушоглу

зерновая сделка

оон

россия

украина

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СТАМБУЛ, 5 мая – РИА Новости. Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Безусловно, цены вырастут, именно из-за этого необходимо продление сделки, иначе мир столкнется с ростом цен", - сказал Чавушоглу телеканалу 24tv. Министр подчеркнул, что сделка принесла пользу "всем странам в мире – как бедным, так и богатым". При этом он отметил, что нужно быть реалистами и понимать - сделка не будет "действовать вечно". Гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент нет, но ведется активная работа, говорил ранее Чавушоглу. По его словам, в рамках переговоров по зерновой сделке обсуждается возвращение Россельхозбанка к системе SWIFT, но не исключено и появление турецкого банка в качестве посредника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выполнение условий зерновой сделки, ранее заявил, что поводы для оптимизма пока "очень скромные", но контакты продолжаются. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для инспекций, а сроки встречи высокого уровня окончательно не согласованы. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230502/tseny-1869123566.html

https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869453819.html

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экономика, турция, мевлют чавушоглу, зерновая сделка, оон, россия, украина