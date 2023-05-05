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В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке
В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке - РИА Новости, 05.05.2023
В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке
Встреча высокого уровня по теме "продуктовой сделки" пройдет на следующей неделе в Стамбуле, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:57
2023-05-05T13:57
2023-05-05T14:06
стамбул
оон
зерновая сделка
в мире
турция
фархан хак
россия
украина
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ООН, 5 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по теме "продуктовой сделки" пройдет на следующей неделе в Стамбуле, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Представители ООН примут участие сегодня в технической встрече, созванной правительством Турции по (черноморской зерновой) инициативе в рамках подготовки к встрече на высоком уровне, которая состоится на следующей неделе в Стамбуле", - сказал Хак."Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей и работаем над продолжением и полной реализацией инициативы", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, оон, зерновая сделка, в мире, турция, фархан хак, россия, украина
Стамбул, ООН, Зерновая сделка, В мире, Турция, Фархан Хак, Россия, Украина
В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке
ООН: в Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча высокого уровня по продуктовой сделке