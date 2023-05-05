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В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке

В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке - РИА Новости, 05.05.2023

В Стамбуле на следующей неделе пройдет встреча по продуктовой сделке

Встреча высокого уровня по теме "продуктовой сделки" пройдет на следующей неделе в Стамбуле, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:57

2023-05-05T13:57

2023-05-05T14:06

стамбул

оон

зерновая сделка

в мире

турция

фархан хак

россия

украина

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ООН, 5 мая - РИА Новости. Встреча высокого уровня по теме "продуктовой сделки" пройдет на следующей неделе в Стамбуле, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Представители ООН примут участие сегодня в технической встрече, созванной правительством Турции по (черноморской зерновой) инициативе в рамках подготовки к встрече на высоком уровне, которая состоится на следующей неделе в Стамбуле", - сказал Хак."Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей и работаем над продолжением и полной реализацией инициативы", - добавил он.

стамбул

турция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

стамбул, оон, зерновая сделка, в мире, турция, фархан хак, россия, украина