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Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются - РИА Новости, 05.05.2023
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10:13 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/sdelka-1869836259.html
Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются
Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются - РИА Новости, 05.05.2023
Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются
Участники "зерновой сделки" на данный момент не обсуждают конкретных сроков продления ее действия, речь идет об устранении существующих проблем, в частности,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:13
2023-05-05T10:13
экономика
зерновая сделка
россия
оон
турция
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Участники "зерновой сделки" на данный момент не обсуждают конкретных сроков продления ее действия, речь идет об устранении существующих проблем, в частности, препятствий на пути экспорта российской продукции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщило ранее министерство обороны Турции. "Никакие сроки сейчас не обсуждаются, это выдумки СМИ, сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции, тут речь о страховании, доступе к портам, оплате", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу сообщить, на какие сроки планируется продление "зерновой сделки". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869496250.html
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экономика, зерновая сделка, россия, оон, турция
Экономика, Зерновая сделка, Россия, ООН, Турция
Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются

Источник: участники зерновой сделки не обсуждают конкретных сроков продления ее действия

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Участники "зерновой сделки" на данный момент не обсуждают конкретных сроков продления ее действия, речь идет об устранении существующих проблем, в частности, препятствий на пути экспорта российской продукции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщило ранее министерство обороны Турции.
"Никакие сроки сейчас не обсуждаются, это выдумки СМИ, сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции, тут речь о страховании, доступе к портам, оплате", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу сообщить, на какие сроки планируется продление "зерновой сделки".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
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ЭкономикаЗерновая сделкаРоссияООНТурция
 
 
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