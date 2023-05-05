https://ria.ru/20230505/sdelka-1869836259.html

Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются

Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются - РИА Новости, 05.05.2023

Источник: конкретные сроки продления зерновой сделки не обсуждаются

Участники "зерновой сделки" на данный момент не обсуждают конкретных сроков продления ее действия, речь идет об устранении существующих проблем, в частности,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:13

2023-05-05T10:13

2023-05-05T10:13

экономика

зерновая сделка

россия

оон

турция

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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Участники "зерновой сделки" на данный момент не обсуждают конкретных сроков продления ее действия, речь идет об устранении существующих проблем, в частности, препятствий на пути экспорта российской продукции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщило ранее министерство обороны Турции. "Никакие сроки сейчас не обсуждаются, это выдумки СМИ, сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции, тут речь о страховании, доступе к портам, оплате", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу сообщить, на какие сроки планируется продление "зерновой сделки". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869496250.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, зерновая сделка, россия, оон, турция