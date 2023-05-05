https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869989750.html

США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками

США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками - РИА Новости, 05.05.2023

США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками

Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:17

2023-05-05T17:17

2023-05-05T17:26

экономика

сша

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министерство финансов сша

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков.Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869920763.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии