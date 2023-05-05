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США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками - РИА Новости, 05.05.2023
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17:17 05.05.2023 (обновлено: 17:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869989750.html
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками - РИА Новости, 05.05.2023
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками
Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:17
2023-05-05T17:26
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков.Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.
https://ria.ru/20230505/rossiya-1869920763.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками

Минфин США продлил разрешение на транзакции по ТЭК с подсанкционными российскими банками

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков.
Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
WSJ рассказала об американцах, не желающих уезжать из России
Вчера, 14:11
 
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