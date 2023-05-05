https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869989750.html
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками - РИА Новости, 05.05.2023
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками
Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:17
2023-05-05T17:17
2023-05-05T17:26
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков.Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.
https://ria.ru/20230505/rossiya-1869920763.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Министерство финансов США, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
США продлили разрешение на транзакции по ТЭК с российскими банками
Минфин США продлил разрешение на транзакции по ТЭК с подсанкционными российскими банками
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков.
Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.
WSJ рассказала об американцах, не желающих уезжать из России