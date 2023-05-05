https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869845133.html

СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая

СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая

Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:47

2023-05-05T10:47

2023-05-05T10:47

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни... Послы ЕС настроены обсудить его на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее", - говорится в материале издания. Отмечается, что ранее послы европейских государств поднимали идею наказаний в виде экономических мер против третьих стран, нарушающих антироссийские санкции, но пока неизвестно, будут ли подобные меры включены в новый пакет, так как этот вопрос "очень чувствительный". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230425/oreshkin-1867548231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии