СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая
Politico: послы Евросоюза намерены обсудить новый пакет санкций против России 10 мая
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни... Послы ЕС настроены обсудить его на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее", - говорится в материале издания. Отмечается, что ранее послы европейских государств поднимали идею наказаний в виде экономических мер против третьих стран, нарушающих антироссийские санкции, но пока неизвестно, будут ли подобные меры включены в новый пакет, так как этот вопрос "очень чувствительный".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.