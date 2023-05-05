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СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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10:47 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/sanktsii-1869845133.html
СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая
СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая
Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:47
2023-05-05T10:47
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни... Послы ЕС настроены обсудить его на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее", - говорится в материале издания. Отмечается, что ранее послы европейских государств поднимали идею наказаний в виде экономических мер против третьих стран, нарушающих антироссийские санкции, но пока неизвестно, будут ли подобные меры включены в новый пакет, так как этот вопрос "очень чувствительный". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России
СМИ: послы Евросоюза обсудят новые санкции против России 10 мая

Politico: послы Евросоюза намерены обсудить новый пакет санкций против России 10 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни... Послы ЕС настроены обсудить его на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее", - говорится в материале издания. Отмечается, что ранее послы европейских государств поднимали идею наказаний в виде экономических мер против третьих стран, нарушающих антироссийские санкции, но пока неизвестно, будут ли подобные меры включены в новый пакет, так как этот вопрос "очень чувствительный".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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