https://ria.ru/20230505/rupii-1869878104.html
Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров
Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2023
Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров
Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:55
2023-05-05T11:55
2023-05-05T11:55
индия
россия
экономика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую валюту, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Таким образом он ответил на просьбу индийского журналиста высказаться по появившейся информации о том, что переговоры о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах между Россией и Индией приостановлены. Ранее издание New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщило, что Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговых расчетах в индийской рупии, есть вопросы и их обсуждение продолжается. Накануне агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и источник, непосредственно знакомый с вопросом, сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко на минувшей неделе в интервью РИА Новости отмечал, что общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда долларов в месяц, эти средства можно использовать для создания совместных производств. Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты. Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.
https://ria.ru/20230127/torgovlya-1847792068.html
https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, экономика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), валюта, в мире, рубль
Индия, Россия, Экономика, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Валюта, В мире, Рубль
Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров
Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают перевод рупий, принадлежащих России, в другую валюту
ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую валюту, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Что касается рупий - это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков и нам нужно использовать их, эти рупии должны быть переведены (конвертированы) в другие валюты, сейчас это обсуждается", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Таким образом он ответил на просьбу индийского журналиста высказаться по появившейся информации о том, что переговоры о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах между Россией и Индией приостановлены.
Ранее издание New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщило, что Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговых расчетах в индийской рупии, есть вопросы и их обсуждение продолжается.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и источник, непосредственно знакомый с вопросом, сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.
Россия и Индия фиксируют рекордный рост взаимной торговли
Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey
) Яков Сергиенко на минувшей неделе в интервью РИА Новости отмечал, что общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда долларов в месяц, эти средства можно использовать для создания совместных производств.
Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты.
Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.
В феврале Индия закупила рекордный объем российской сырой нефти