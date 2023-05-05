https://ria.ru/20230505/rupii-1869878104.html

Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров

Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров - РИА Новости, 05.05.2023

Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях, заявил Лавров

Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:55

2023-05-05T11:55

2023-05-05T11:55

индия

россия

экономика

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

валюта

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях, стороны рассматривают вопрос о том, как перевести индийские рупии, принадлежащие РФ, в другую валюту, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Таким образом он ответил на просьбу индийского журналиста высказаться по появившейся информации о том, что переговоры о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах между Россией и Индией приостановлены. Ранее издание New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщило, что Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговых расчетах в индийской рупии, есть вопросы и их обсуждение продолжается. Накануне агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и источник, непосредственно знакомый с вопросом, сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко на минувшей неделе в интервью РИА Новости отмечал, что общий объем накопленной ликвидности российских компаний в рупиях достиг эквивалента примерно в 30 миллиардов долларов и продолжает расти на 2-3 миллиарда долларов в месяц, эти средства можно использовать для создания совместных производств. Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты. Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.

https://ria.ru/20230127/torgovlya-1847792068.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868324245.html

индия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

индия, россия, экономика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), валюта, в мире, рубль