https://ria.ru/20230505/rozenbaum-1869817296.html

Розенбаум в преддверии Дня Победы напомнил о помощи ветеранам

Розенбаум в преддверии Дня Победы напомнил о помощи ветеранам - РИА Новости, 05.05.2023

Розенбаум в преддверии Дня Победы напомнил о помощи ветеранам

Певец и музыкант Александр Розенбаум в преддверии Дня Победы напомнил близким ветеранов о важности заботы о них, а всем россиянам пожелал здоровья и мира. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:10

2023-05-05T07:10

2023-05-05T13:13

александр розенбаум

общество

культура

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Певец и музыкант Александр Розенбаум в преддверии Дня Победы напомнил близким ветеранов о важности заботы о них, а всем россиянам пожелал здоровья и мира. "Ну, во-первых, в этот праздник я всегда поздравляю ветеранов. Конечно, их практически не осталось, но они еще живы многие. Им под сотню и больше. И я, прежде всего, им желаю здоровья, хотя оно у них уже не самое лучшее, мягко выражаясь. Но все-таки я им желаю здоровья, здравствования и хороших родственников. Потому что сегодня эти люди нуждаются в опеке. И, прежде всего, не государственной, хотя государство обязано их опекать. Но, прежде всего, в опеке своих близких, своих родных. Это очень важно для них", - сказал Розенбаум в беседе с РИА Новости. Что же касается всех россиян, то им он пожелал здоровья и мира. "А людям, которые живут сегодня, я желаю, прежде всего, здоровья и мира. Я всегда двух этих вещей желаю... Мир и здоровье - это те вещи краеугольные, без которых все остальное теряет смысл. Поэтому и в сегодняшнее, не самое лучшее время с точки зрения мира, я все-таки этого мира людям желаю, потому что для счастливой человеческой жизни нужен мир и здоровье", - сказал Розенбаум.

https://ria.ru/20230504/rozenbaum-1869551073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр розенбаум, общество