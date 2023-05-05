https://ria.ru/20230505/rostekh-1869846527.html

Чемезов: "Ростех" произвел почти 80 процентов техники, участвующей в СВО

Чемезов: "Ростех" произвел почти 80 процентов техники, участвующей в СВО - РИА Новости, 05.05.2023

Чемезов: "Ростех" произвел почти 80 процентов техники, участвующей в СВО

На предприятиях "Ростеха" выпускается половина объёма гособоронзаказа и около 80% применяющейся в ходе специальной военной операции техники, доложил гендиректор РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:51

2023-05-05T10:51

2023-05-05T10:51

специальная военная операция на украине

технологии

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На предприятиях "Ростеха" выпускается половина объёма гособоронзаказа и около 80% применяющейся в ходе специальной военной операции техники, доложил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Если говорить в целом по объему гособоронзаказа, то половину производим мы. А если говорить о продукции, которая участвует сегодня в СВО, это будет почти 80%. Это и боевая авиация, и вертолёты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие. Огромное количество той техники, которая сегодня нужна армии, мы всю ее производим", - сказал Чемезов на встрече, которую транслирует телеканал "Россия 24". Он подчеркнул, что для наращивания темпов и объемов производства необходимой армии продукции коллективы многих предприятий "Ростеха" перешли на трех- и четырехсменный режим работы. Чемезов рассказал, что в 2022 году предприятия госкорпорации набрали более 30 тысяч новых сотрудников на направления, связанные с выполнением гособоронзаказа, а также с реализацией масштабных гражданских проектов, прежде всего, в области авиастроения, цифровизации и радиоэлектронного комплекса. По его словам, для привлечения новых сотрудников на предприятиях внедрили соцпакет, включающий медицинское страхование, материальную помощь и жилищную программу. Теперь сотрудник, взявший ипотечный кредит, должен выплатить только тело кредита, а предприятие субсидирует процентную ставку по ипотеке. Он отметил, что уход иностранных партнёров, разрыв логистических цепочек, трудности с международными взаиморасчетами в начале 2022 года поставили под угрозу ряд важнейших производственных программ, прежде всего, в области авиастроения, автомобилестроения, электроники. Тем не менее, негативных последствий удалось не допустить, заявил Чемезов.

https://ria.ru/20230413/bronezhilety-1864971935.html

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Кирилл Волков

технологии, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, ситуация в днр и лнр